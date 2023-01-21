شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جينيسيس للعملات الرقمية تعلن إفلاسها فى أعقاب انهيار بورصة FTX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Genesis وهي تكتل إقراض وتداول للعملات الرقمية تضم أكثر من 200 شركة إفلاسها في أعقاب انهيار بورصة FTX ، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز ونقلتها theverge.

وجينيسيس هى أحد أكبر المقرضين لشركة FTX ، وأوقفت عمليات السحب في نوفمبر وخفضت 30% من موظفيها في وقت سابق من هذا الشهر ، حسبما ذكرت بي بي سي نيوز. Genesis هي جزء من Digital Currency Group (DCG) ، التي تمتلك أيضًا مدير أصول العملة المشفرة Greyscale ومنفذ إخباري يركز على التشفير CoinDesk.

وجاء الإفلاس بعد شهور من عدم اليقين في شركة التشفير، وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في وقت سابق من هذا الشهر أن جينيسيس تدين لدائنيها بأكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك ما يقرب من مليار لعملاء تبادل العملة المشفرة جيميني Winklevoss، وتسرد ملفات الإفلاس بموجب الفصل 11 أصولًا وخصومًا بمئات الملايين من الدولارات لشركة Genesis ، في حين أن إحدى الشركات التابعة - Genesis Global Capital - لديها أصول وخصوم تمتد إلى المليارات ، مع أكثر من 100000 دائن.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Genesis ، ديرار إسلام في بيان : نتطلع إلى المضي قدمًا في حوارنا مع DCG ومستشاري الدائنين لدينا في الوقت الذي نسعى فيه إلى تنفيذ مسار لزيادة القيمة إلى أقصى حد وتوفير أفضل فرصة لأعمالنا لتظهر في وضع جيد للمستقبل.

وتقدم إعادة الهيكلة في المحكمة الطريقة الأكثر فاعلية التي يمكن من خلالها الحفاظ على الأصول وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لجميع أصحاب المصلحة في جينيسيس."

وفى نوفمبر الماضي ، أفادت العديد من المنافذ أن Genesis كانت تحاول جمع أكثر من مليار دولار من مستثمرين مختلفين ، بما في ذلك Binance. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال ، فإن البورصة ، التي قالت سابقًا إنها ستشتري FTX ثم غيرت رأيها ، وقررت عدم الاستثمار وتقول Genesis الآن أن لديها أكثر من 150 مليون دولار نقدًا لتمويل عملياتها وإعادة هيكلتها.

وتمامًا مثل إفلاس FTX الذي أثر على العديد من الأجزاء الأخرى من صناعة التشفير فمن المحتمل أن يؤدي سقوط Genesis إلى انتشار العملة المشفرة العدوى.