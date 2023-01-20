شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ميزة الوضع الهادئ على إنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر
ومع ذلك ، لا يتعلق الأمر فقط بكتم صوت جميع الإخطارات. الميزة تفعل أكثر من ذلك بكثير. على سبيل المثال ، يُعلم المستخدمين الآخرين الذين يحاولون إرسال رسالة إليك تفيد بأن المستخدم لم يتم إخطاره. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يعرض أيضًا رمز الوضع الهادئ في ملف التعريف لتذكير المستخدمين بأنهم في الوضع الهادئ.
لذلك ، إذا كنت تتطلع أيضًا إلى أخذ استراحة من إنستجرام أو تريد ببساطة تقليل الاستخدام ، فإليك كيفية تمكين الوضع الهادئ على انستجرام:
قبل ذلك ، تأكد من تنزيل أحدث إصدار من تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي عبر متجر Google Play أو Apple App Store.
من المهم ملاحظة أن الميزة متوفرة حاليًا في بلدان محددة، لذا ، عليك الانتظار حتى وصولها.
ومع ذلك ، إذا كنت تريد معرفة مكان العثور على الميزة عند وصولها ، فإليك الخطوات.
- افتح تطبيق انستجرام المحدث على هاتفك الذكي.
- اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية من التطبيق واضغط على الأشرطة الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا.
- اختر الإعدادات → الإخطارات → الوضع الصامت.
- لتمكينه ، ما عليك سوى تمكين التبديل.