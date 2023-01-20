شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ميزة الوضع الهادئ على إنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدخلت Meta أخيرًا الوضع الهادئ على انستجرام، الميزة ، كما يوحي الاسم ، ترسل التطبيق إلى الوضع الهادئ حيث لا يتلقى المستخدمون أي إشعار دفع بعد تمكينه. تم تصميم الميزة لمساعدة المستخدمين على تقليل استخدام إنستجرام.

ومع ذلك ، لا يتعلق الأمر فقط بكتم صوت جميع الإخطارات. الميزة تفعل أكثر من ذلك بكثير. على سبيل المثال ، يُعلم المستخدمين الآخرين الذين يحاولون إرسال رسالة إليك تفيد بأن المستخدم لم يتم إخطاره. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يعرض أيضًا رمز الوضع الهادئ في ملف التعريف لتذكير المستخدمين بأنهم في الوضع الهادئ.

لذلك ، إذا كنت تتطلع أيضًا إلى أخذ استراحة من إنستجرام أو تريد ببساطة تقليل الاستخدام ، فإليك كيفية تمكين الوضع الهادئ على انستجرام:

قبل ذلك ، تأكد من تنزيل أحدث إصدار من تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي عبر متجر Google Play أو Apple App Store.

من المهم ملاحظة أن الميزة متوفرة حاليًا في بلدان محددة، لذا ، عليك الانتظار حتى وصولها.

ومع ذلك ، إذا كنت تريد معرفة مكان العثور على الميزة عند وصولها ، فإليك الخطوات.

- افتح تطبيق انستجرام المحدث على هاتفك الذكي.

- اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية من التطبيق واضغط على الأشرطة الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا.

- اختر الإعدادات → الإخطارات → الوضع الصامت.

- لتمكينه ، ما عليك سوى تمكين التبديل.