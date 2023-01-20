شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر طائرة هيدروجينية كهربائية في العالم تكمل رحلة مدتها 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقت شركة ZeroAvia اليوم بأكبر طائرة تعمل بالهيدروجين والكهرباء في العالم في خطوة إلى الأمام من أجل طيران مستدام، وفقا لتقرير engadget.

وأكملت طائرة Dornier 228 ذات المحركين والتي تضم 19 مقعدًا ، والمزودة بنموذج أولي لتوليد القوة الهيدروجينية والكهربائية ، رحلة استغرقت 10 دقائق من مطار كوتسوولد في المملكة المتحدة، وكان جزءًا من مشروع HyFlyer II ، وهو برنامج بحث وتطوير تموله الحكومة يعمل على جعل طائرات الركاب الصغيرة أفضل للبيئة.

وتم تزويد مجموعة نقل الحركة بالوقود باستخدام "الهيدروجين الغازي المضغوط المنتج باستخدام محلل كهربي في الموقع، وتضمن تكوين الاختبار مجموعتين من خلايا الوقود وحزم بطارية ليثيوم أيون موجودة في المقصورة للاختبار.

ومع ذلك، للاستخدام التجارى سينتقلون إلى التخزين الخارجي لإفساح المجال للجلوس، بالإضافة إلى ذلك تم إقرانها بمحرك أسهم Honeywell TPE-331 على الجناح الأيمن للحصول على طاقة إضافية أثناء الإقلاع والتكرار المتعلق بالسلامة.

وتقول ZeroAvia إنها تسير على الطريق الصحيح لاعتماد التكنولوجيا هذا العام ، مع خطط للطرق التجارية بحلول عام 2025، وتعمل الشركة أيضًا على برنامج توليد القوة 2-5 ميجاوات الذي سيزيد من التكنولوجيا للطائرات حتى 90 مقعدًا ، والهدف هو التوسع في الطائرات ضيقة البدن في العقد المقبل، بالإضافة إلى ذلك استثمرت أمازون في الشركة كجزء من صندوق تعهد المناخ .