شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه مايكروسوفت تتوقف عن بيع ترخيص ويندوز 10؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما أعلنت مايكروسوفت عن Windows 11 ، أكدت أنها ستستمر في دعم Windows 10 حتى عام 2025، وبينما لا يزال لدينا عامين من الدعم المتبقي لنظام التشغيل ، يبدو أن مايكروسوفت قد بدأت بالفعل في التخطيط للتخلص التدريجي منه عندما يحين الوقت، حيث أكدت الشركة الآن رسميًا أنها ستتوقف عن بيع تراخيص Windows 10 بنهاية الشهر الجاري.

ونشرت الشركة إشعارًا على صفحات Windows 10 Home و Pro و Workstation والذي سيوقف التنزيلات الرقمية لجميع إصدارات Windows 10 في 31 يناير 2023، ويقول الإشعار ، "سيكون 31 يناير 2023 هو آخر يوم يتم فيه عرض تنزيل Windows 10 للبيع، سيظل نظام التشغيل Windows 10 مدعومًا بتحديثات الأمان التي تساعد على حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الفيروسات وبرامج التجسس والبرامج الضارة الأخرى حتى 14 أكتوبر 2025".





ماذا يعني ذلك للمستخدمينبشكل أساسي ، الشيء الوحيد الذي يعنيه للمستخدمين هو أنهم لن يكونوا قادرين على شراء ترخيص Windows 10 وتنزيله رسميًا من مايكروسوفت، وهذا يعني أن شخصًا ما يتطلع إلى شراء نسخة جديدة من Windows 10 وتثبيته على أجهزته ، ولن يكون هذا الخيار متاحًا بعد الآن.

ومع ذلك ، من المهم تسليط الضوء على أن المستخدمين سيظلون قادرين على شراء Windows 10 عبر البائعين وتجار التجزئة الخارجيين، وفي الوقت نفسه ، أنهت مايكروسوفت بالفعل دعم أنظمة التشغيل Windows 8 و Windows 8.1.

وهذا يعني أن مايكروسوفت قد توقفت عن تقديم الدعم الأساسي مثل الأمان والإصلاحات لنظام التشغيل، لاحظ أن أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 8 / 8.1 ستستمر في العمل ، باستثناء أنها لن تتلقى أي ميزات جديدة أو تحديثات أمنية.