شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتقليل الانبعاثات.. أول طائرة تعمل بالهيدروجين تحلق فى سماء إنجلترا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقت طائرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية يمكن أن تبشر بعصر من الطيران الصديق للبيئة فى السماء، لأول مرة فى إنجلترا، حيث أجرت شركة الطائراتZeroAvia ، الرحلة التجريبية الناجحة لطائرتها Dornier 228 بعد ظهر، الخميس، فى مطار كوتسوولد، فى كيمبل بالقرب من يرنسيستر، فى جلوسيسترشاير، وذلك وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

الطائرة تحتوي على 19 مقعدا

تحتوي الطائرة التي تتسع لـ19 مقعدا على محرك هيدروجين كهربائي على جناحها الأيسر، بينما يوجد على الجانب الآخر محرك توربيني - محرك توربيني يقود مروحة طائرة، وتقول الشركة الأنجلو أمريكية، إن طائراتها المعدلة من طراز Dornier 228 هي أكبر طائرة في العالم تعمل بمحرك هيدروجين كهربائي.



الطائرة وقت الاقلاع

شركة الطيران تجرى تجاربها لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى

توجد على متن الطائرة خلايا وقود الهيدروجين، والتي تولد الطاقة عن طريق خلط الهيدروجين والأكسجين - الذي يوفره الهواء - عبر تفاعل كيميائي، ومنتج النفايات الوحيد الناتج عن هذه العملية هو الماء، على عكس الطيران التقليدى الذى يساهم بشكل رئيسى فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

تسير شركة ZeroAvia على الطريق الصحيح لإجراء رحلات تجارية باستخدام طاقة خلايا وقود الهيدروجين فقط بحلول عام 2025 - وهي خطوة نحو السفر الجوي دون انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وتريد الشركة القيام برحلات ركاب بطول 300 ميل بطائرة من تسعة إلى 19 مقعدًا بحلول عام 2025، وما يصل إلى 700 ميل في طائرة من 40 إلى 80 مقعدًا بحلول عام 2027.



أول تحليق لطائرة تعمل بالهيدروجين

يشمل بعض مستثمري ZeroAvia شركات الطيران التجارية الكبرى بما في ذلك American وUnited Airlines ، والتي يمكن أن تستخدم تكنولوجيا الشركة لتشغيل رحلاتها الصديقة للبيئة في وقت لاحق من هذا العقد.

قال "فال مفتاخوف" المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة ZeroAvia: "هذه لحظة مهمة، ليس فقط بالنسبة لشركةZeroAvia ، ولكن بالنسبة لصناعة الطيران ككل، حيث تظهر أن رحلة تجارية حقيقية خالية من الانبعاثات لا تفصلنا عنها سوى بضع سنوات".



طائرة تعمل بالهيدروجين

وأضاف المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة ZeroAvia: "تُظهر الرحلة الأولى لطائرتنا ذات الـ19 مقعدًا مدى قابلية التكنولوجيا لدينا وتسلط الضوء على التقدم السريع للدفع عديم الانبعاثات"، وفي الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش، يوم الخميس، أكملت الطائرة الإقلاع، ودائرة كاملة النمط، والهبوط، واستغرقت حوالي 10 دقائق في المجموع.

تم تعديل الطائرة ذات المحركين لدمج محرك ZeroAvia الهيدروجين والكهربائي على جناحها الأيسر، والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع محرك هانيويل TPE-331 المروحي على اليمين.

المحرك الهيدروجينى على الجانب الأيسر

على الجناح الأيسر، يتألف المحرك الهيدروجين الكهربائي من مجموعتين من خلايا الوقود، مع حزم بطارية ليثيوم أيون توفر دعمًا إضافيًا للطاقة أثناء الإقلاع، ولم تكن طاقة بطارية الليثيوم الإضافية هذه مدعومة بالهيدروجين، لكن الشركة تهدف إلى اختبار الطائرات باستخدام خلايا وقود الهيدروجين فقط بحلول نهاية العام.