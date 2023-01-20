شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيرلندا تغرم "واتس آب" 5.5 مليون يورو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات غرامة 5.5 مليون يورو (5.95 مليون دولار) على تطبيق واتس آب التابع لشركة ميتا بلاتفورمز، بسبب انتهاك آخر لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية، وهي هيئة رائدة معنية بالخصوصية في الاتحاد الأوروبي، إنه ينبغي على واتس آب إعادة تقييم كيفية استخدامه للبيانات الشخصية لتحسين الخدمة.

ووفقا لما ذكره موقع "البيان"، يأتي القرار في أعقاب أمر مماثل أصدرته المفوضية هذا الشهر لمنصتي فيسبوك وإنستجرام التابعتين لميتا أيضا نص على أن الشركة الأم يجب أن تعيد تقييم الأساس القانوني الذي تستند إليه في استهداف الإعلانات من خلال استخدام البيانات الشخصية.

وغرمت المفوضية أيضا واتساب 225 مليون يورو في سبتمبر 2021 بسبب انتهاكات خلال الفترة نفسها التي وقعت فيها الانتهاكات المرتبطة، وبلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها المفوضية على ميتا حتى الآن 1.3 مليار يورو.