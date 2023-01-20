شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اقتران كوكب الزهرة وزحل الأحد المقبل.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر عطلة نهاية الأسبوع الأحد المقبل فرصة رائعة لرؤية اثنين من كواكب النظام الشمسي يصطفان في سماء الليل، وفقا لتقرير spaces.

وسيكون كوكب الزهرة وزحل مرتبطين ، مما يعني أنهما سيشتركان في نفس الصعود الصحيح - وهو ما يعادل خط الطول في الكرة السماوية، وبعد فترة وجيزة سيقترب الكوكبان من بعضهما البعض في السماء ، وهو حدث يُعرف باسم appulse.

وسيتم الاقتران بين كوكب الزهرة وزحل يوم الأحد 22 يناير ووفقًا لموقع In-the-Sky.org، ويجب أن يصبح الزوج مرئيًا من مدينة نيويورك في حوالي الساعة 5:18 مساءً تمامًا مع حلول الظلام .

وإذا لم تكن لديك ظروف مشاهدة جيدة في منطقتك ، فلا يزال بإمكانك مشاهدة الحدث مباشرة بفضل البث الشبكي المجاني الذي يستضيفه مشروع Virtual Telescope، وسيبدأ البث المباشر يوم الأحد 22 يناير الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة .

كما سيكون الزوج في سماء الليل على بعد ثماني درجات فقط تحت القمر مساء الأحد - أقل بقليل من عرض قبضة يدك المشدودة على مسافة ذراع عند رفعه إلى السماء، ويجب أن تظهر الزهرة كقرص لامع ولكنه صغير عديم الملامح بحجم يقارب -3.9 ، مما يشير إلى جسم لامع إلى حد ما، وسيستمر كوكب الزهرة في الارتفاع في سماء الليل خلال الأشهر القادمة وسيصبح أكثر إشراقًا طوال فصل الربيع.

وفي الوقت نفسه، سيكون زحل أقل سطوعًا بشكل ملحوظ يوم الأحد عند قوته +0.8 ، ولكن يجب أن تكون حلقاته مرئية حتى باستخدام تلسكوب أو مناظير منخفضة الطاقة، و يتحرك زحل في الاتجاه المعاكس مثل كوكب الزهرة، ويغرق حاليًا في السماء كل ليلة.

وبحلول 16 فبراير، سيكون زحل غير قابل للرصد تمامًا لأنه يدخل في اقتران شمسي، مما يعني أنه سيكون على الجانب الآخر من الأرض من الشمس وسيحجبه ضوء نجمنا عن الرؤية.

وعلى الرغم من أن كوكب الزهرة وزحل سيظهران قريبين من بعضهما في السماء من وجهة نظرنا على الأرض يوم الأحد ، إلا أن الزوجين سيظلان في الواقع مفصولين بمسافة كبيرة. بينما تتغير مواقعهم بالنسبة لبعضهم البعض أثناء دورانهم حول نجمنا .

فإن زحل حاليًا يبلغ حوالي 914 مليون ميل (1.4 مليار كيلومتر)(يفتح في علامة تبويب جديدة)من الشمس ، بينما كوكب الزهرة على بعد 68 مليون ميل (109 مليون كيلومتر)(يفتح في علامة تبويب جديدة)وفقًا لوكالة ناسا.