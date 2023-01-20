شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تغلق برنامجها الخيرى "أمازون سمايل" فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط أمازون لإنهاء AmazonSmile، وهو برنامج العطاء الذي يسمح للمشترين بالتبرع للجمعيات الخيرية المفضلة لديهم مع كل عملية شراء بحلول 20 فبراير 2023، وفقا لتقرير engadget.

وفي إعلانها، قال عملاق التجارة الإلكترونية: "لم ينمو البرنامج لإحداث تأثير كانت تأمل في الأصل "بعد عقد تقريبًا من إطلاقها، وعلى ما يبدو، فإن قدرة البرنامج على إحداث تأثير ذي مغزى قد أعاقتها حقيقة أن لديه أكثر من مليون منظمة مؤهلة في جميع أنحاء العالم، غالبًا ما كانت التبرعات موزعة بشكل ضئيل للغاية.

وعندما يستخدم الأشخاص موقع AmazonSmile الإلكتروني لإجراء عملية شراء، تتبرع الشركة بنسبة 0.5 % مما دفعوه للمؤسسة الخيرية التي يختارونها دون أي تكلفة إضافية عليهم كتبرع جزئي للمنظمات المشاركة، وستمنح أمازون ما يعادل ثلاثة أشهر لما كسبوه في عام 2022 من خلال البرنامج.

ومن الآن فصاعدًا، ستركز الشركة عملها الخيري "في مجالات أخرى حيث يمكنها إحداث تغيير ذي مغزى"، وقدمت بعض الأمثلة على خططها المستقبلية، مثل استثمار 2 مليار دولار لبناء والحفاظ على مساكن ميسورة التكلفة، وتمويل منهج علوم الكمبيوتر لمليون طالب عبر آلاف المدارس وتقديم 12 مليون وجبة هذا العام من خلال بنوك الطعام.

ولم توضح أمازون ما تعنيه بفشل البرنامج في إحداث تأثير ذي مغزى، ووفقًا لـ Bloomberg من خلال ، وتبرعت الشركة بحوالي 500 مليون دولار للجمعيات الخيرية على مدار السنوات العشر الماضية من خلال AmazonSmile ، لكن متوسط ​​المبلغ لكل تبرع هو 230 دولارًا فقط نظرًا للعدد الهائل من المنظمات المشاركة، ومع ذلك ، لا يسع النقاد إلا أن يتساءلوا عما إذا كان هذا مجرد أحد أساليب أمازون لخفض التكاليف.

وإذا كنت تتذكر، فقد أعلنت أمازون مؤخرًا أنها توسع تخفيضات الوظائف المخطط لها لإزالة أكثر من 18000 وظيفة ، و كانت أمازون واحدة من الشركات التي استفادت من عمليات إغلاق COVID على مدار السنوات القليلة الماضية واضطرت إلى توظيف آلاف الأشخاص الجدد لمواكبة الطلب.

وعاد المستهلكون في النهاية إلى عادات التسوق التي كانت سائدة في فترة ما قبل الوباء، وبحسب ما ورد أجرت أمازون (مع تأثر خطتها النهائية بالتحول) مراجعات لخفض التكاليف لمعرفة الوحدات التي لم تجلب المال. نتيجة لذلك، جمدت أمازون التوظيف، وأغلقت المتاجر التقليدية وأغلقت وحدات الأعمال، بالإضافة إلى إلغاء الوظائف.