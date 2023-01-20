شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يضع ميزات جديدة للمستخدمين أبرزها "وضع هادئ".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم Instagram مجموعة من الميزات المصممة لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في التطبيق ، بدءًا من الوضع الهادئ الجديد، وتعمل الأداة كثيرًا مثل إعداد "عدم الإزعاج" في هاتفك.

وعندما يكون نشطًا لن يرسل Instagram الإشعارات إلى جهازك. سيعرض ملفك الشخصي أيضًا ملاحظة مفادها أنك "في الوضع الصامت" ، وسيتلقى أي شخص يحاول إرسال رسالة إليك ردًا تلقائيًا يفيد بأنك غير متاح، وفقا لتقرير engadget.

ويمكنك ضبط الوضع الهادئ لتنشيطه تلقائيًا في أوقات معينة من اليوم، وبمجرد أن تكون خارج تلك الساعات، سيرسل لك Instagram ملخصًا لإشعاراتك، ويمكن لأي شخص استخدام الوضع الهادئ ، لكن الشركة تقول إنها ستطالب المراهقين باستخدام الميزة إذا لاحظت أنهم يقضون الكثير من الوقت في التمرير عبر خلاصتهم في وقت متأخر من الليل، و الوضع الهادئ متاح ابتداءً من اليوم في أستراليا وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

إلى جانب الوضع الجديد ، يقدم Instagram عددًا قليلاً من الميزات المصممة لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم في الصور ومقاطع الفيديو التي يرونها على المنصة.

على وجه التحديد يمكنك الآن إخبار التطبيق بأنواع المحتوى التي لا تريد أن يوصى بها لك، بدءًا من علامة التبويب Explore ، يمكنك تحديد مربعات متعددة والضغط على "غير مهتم" لتشكيل خوارزمية محتوى Instagram، و سيؤثر القيام بذلك أيضًا على ما تراه عند البحث عن منشورات. بالإضافة إلى ذلك ، في توسيع لميزة كانت متاحة بالفعل للتعليقات والرسائل المباشرة ، يمكنك سرد كلمات محددة وعلامات تصنيف ورموز تعبيرية تريد أن يقوم Instagram بتصفيتها عند التوصية بالمحتوى.

ويمكنك الوصول إلى هذه الأداة من خلال قسم "الكلمات المخفية" في إعدادات الخصوصية في التطبيق، وأحد القيود هو أن المرشحات لن تعمل إلا عندما يكتشف التطبيق الكلمات التي أدرجتها في علامات التصنيف والتعليقات التوضيحية.

وأخيرًا ، يشير Instagram إلى أنه أضاف مؤخرًا ميزة تسمح للآباء بمشاهدة إعدادات تطبيق المراهقين.

وجاء موضوع التوصيات غير المناسبة خلال جلسة الاستماع في الكونجرس أمام آدم موسيري في عام 2021، وقام أعضاء اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ لحماية المستهلك وسلامة المنتجات وأمن البيانات باستجواب رئيس Instagram حول المحتوى الذي رأوه التطبيق يوجههم إليه بعد إنشاء حسابات Instagram جديدة مصممة لانتحال شخصية المراهقين.

وعلى وجه التحديد قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا مايك لي إنه رأى صفحة الاستكشاف الخاصة بحسابه في Finsta تتغير بشكل كبير بعد اتباع حساب واحد أوصى به Instagram. وفقًا لـ Lee ، بدأ التطبيق في التوصية بالمشاركات التي تروج لخلل في الجسم ، وإضفاء الطابع الجنسي على النساء ومحتويات أخرى غير مناسبة للفتيات المراهقات. قال: "أظلمت بسرعة".

ومن الصعب تحديد ما إذا كانت التغييرات التي يقدمها Instagram اليوم ستعالج بشكل كافٍ المخاوف التي أثارها المشرعون ، لأن Instagram يضع العبء على المستخدمين المراهقين لتصفية خلاصاتهم بدلاً من القيام بهذا العمل بنفسه.