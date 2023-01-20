شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تقدم آبل شاشة ذكية تشبه iPad.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة آبل على مجموعة جديدة تمامًا من الأجهزة المنزلية الذكية، على الأقل وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج. بالإضافة إلى إعادة إطلاق HomePod الأصلية المتشابهة جدًا ولكن المجهزة بـ Matter ، يبدو أن آبل تتعمق أكثر في مساحة المنزل من خلال شاشة أصغر تشبه جوجل Nest Hub أو Amazon's Echo Show.

وفقًا لمصادر قريبة من المناقشات، سيكون الجهاز مشابهًا لجهاز iPad ولكنه أقل تكلفة، وموجه نحو الاستخدام المنزلي ، وسيشمل مغناطيسًا للتركيب.

يبدو أن الجهاز محدود النطاق أكثر من جهاز آيباد، وسيُستخدم بشكل أساسي في محادثات FaceTime، فضلاً عن التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى.

تابعت:" نأمل حل مشكلة تعدد المستخدمين التي تجعل أجهزة iPad الحالية تواجه مشكلات لاستخدام التحكم المنزلي.

كانت هناك أيضًا محادثات حول شاشات المنزل الذكي الأكبر حجمًا.

يبدو أن آبل تستكشف تحديث جهاز Apple TV بمعالج أسرع للنصف الأول من عام 2024، لكن الجهاز لن يدعم 8k. وفقًا للمصدر، يبدو أن مشروع HomePod / Apple TV المدمج قد عانى أيضًا من نكسات ولكنه لا يزال قيد التنفيذ.

لا تزال الشاشات الذكية بعيدة جدًا ولن يتم إطلاقها حتى أوائل العام المقبل أو ربما في وقت لاحق.