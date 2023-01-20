شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين إنشاء حساب Gmail جديد على جهاز كمبيوتر أو تطبيق هاتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنحك حساب Google أو Gmail الخاص بك وصولاً مجانيًا إلى مكتبة كبيرة من التطبيقات والخدمات الأخرى، بما في ذلك محرر مستندات Google و Google Drive وخرائط Google وغيرها الكثير، وإليك كيفية إعداد حساب Gmail جديد لاستخدامه مع جميع خدمات Google، والفرق بين خطوات إنشاء الحساب على سطح المكتب أو تطبيق الهاتف.





كيفية إنشاء حساب Gmail

يمكنك إنشاء حساب Gmail باستخدام متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو على تطبيق الهاتف المحمول، وبغض النظر عن مكان إنشاء حسابك ستتمكن من الوصول إليه من أي من متصفحات الويب أو الأجهزة.





خطوات إنشاء حساب Gmail على سطح المكتب1. على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي، انتقل إلى صفحة إنشاء حساب في Google، والضغط فوق تسجيل حساب، ثم الضغط فوق إنشاء حساب.

2. اتبع التعليمات لإكمال الصفحة الأولى، وابدأ بإدخال اسمك الأول والأخير، ولا يلزم أن يكون اسمك القانوني، ولكن يجب أن يكون بالطريقة التي تريد أن يتم تحديد هويتك بها في Gmail.

3. ادخل اسم مستخدم البريد الإلكتروني الذي ترغب في استخدامه، وضع في اعتبارك أن هناك مليارات من مستخدمي Gmail، لذلك قد لا يكون خيارك الأول متاحًا.

4. ادخل كلمة المرور التي تريدها وادخلها مرة أخرى في حقل التأكيد، ومن أجل السلامة والأمان، يجب أن تكون كلمة مرورك قوية، استخدم مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز التي لا يقل طولها عن 8 أحرف (ويفضل أن يكون 12 حرفًا).

5. اضغط فوق التالي.

6. ادخل رقم هاتفك المحمول، هذه خطوة إلزامية مصممة للمساعدة في استرداد حسابك إذا كانت هناك مشكلة في تسجيل الدخول، وبالمثل، يجب عليك أيضًا إضافة عنوان بريد إلكتروني ثانوي للمساعدة في استرداد الحساب، وادخل أيضًا تاريخ ميلادك والجنس.

7. اضغط فوق التالي.

8. ادخل الرمز المستلم على رقم هاتفك المحمول المخصص للتحقق من أن رقم الهاتف هو لك.

9. إذا كنت ترغب في استخدام هذا الرقم مع خدمات Google الأخرى (مثل استخدامه لمكالمات الفيديو مع Google Meet)، فاضغط فوق "نعم، أنا مشترك". وإلا، فاضغط فوق تخطي.

10. أخيرًا، اضغط فوق أوافق بعد مراجعة شروط خدمة Google.

قمت الآن بتسجيل الدخول إلى حساب Google الجديد هذا في هذا المتصفح، وبمجرد إعداده، يمكنك الوصول إلى جهات الاتصال الشخصية في Gmail، واستخدام حساب Google الخاص بك للعثور على جهات الاتصال وإضافتها وإدارتها.





إنشاء حساب Gmail على تطبيق الهاتف1. افتح تطبيق Gmail واضغط على أيقونة الحساب في الزاوية العلوية اليمنى.

2. اضغط فوق إضافة حساب آخر.

3. في شاشة إضافة حساب، اضغط فوق Google.

4. في شاشة تسجيل الدخول إلى Google، اضغط فوق إنشاء حساب واختر لنفسي.

5. ادخل اسمك الأول والأخير، ولا يلزم أن يكون اسمك القانوني، ولكن يجب أن يكون بالطريقة التي تريد أن يتم تحديد هويتك في Gmail، واضغط على التالي.

6. ادخل تاريخ ميلادك والجنس، ثم اضغط فوق التالي.

7. اختر أحد عناوين Gmail المعدة مسبقًا أو اضغط فوق إنشاء عنوان Gmail الخاص بك لإنشاء عنوان فريد خاص بك، واضغط على التالي.

8. قم بإنشاء كلمة مرور قوية لحساب Google الجديد الخاص بك، ثم اضغط فوق التالي.

9. يمكنك إضافة رقم هاتف يمكن استخدامه لاسترداد حسابك إذا نسيت كلمة مرورك، وكذلك مع خدمات Google الأخرى، مثل استخدامه لمكالمات الفيديو مع Google Meet، وإذا كنت تريد القيام بذلك، ادخل رقم هاتف محمول ثم اضغط فوق نعم، أنا مشترك. وإلا، فاضغط فوق تخطي.

10. إذا أضفت رقم هاتف، ادخل رمز التحقق المرسل إلى رقمك.

11. اضغط فوق "التالي".

12. أخيرًا، اضغط فوق أوافق بعد مراجعة شروط خدمة Google.