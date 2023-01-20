شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر طائرة فى العالم تكمل رحلة لمدة 6 ساعات لأول مرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقت أكبر طائرة في العالم يبلغ طول جناحيها 383 قدمًا في السماء فوق صحراء موهافي في كاليفورنيا لإكمال رحلة تجريبية استغرقت 6 ساعات لتحقق بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا، وأجرت الطائرة الحاملة Roc رحلتها التجريبية أثناء حملها لمركبة اختبار الفصل Talon-A.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعد Talon-A (TA-O) طائرة اختبار قابلة لإعادة الاستخدام يبلغ طولها 28 قدمًا ويمكنها حمل الحمولات بسرعة تفوق سرعة الصوت، أكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت.

تعد الرحلة خطوة مهمة لتقدم الشركة نحو اختبار الفصل وأول رحلة تفوق سرعة الصوت من TA-1 خلال النصف الأول من عام 2023.

تضمنت الأهداف الأساسية للرحلة، وهي الرحلة التاسعة للمركبة، الطيران خارج منطقة موهافي المحلية لأول مرة وتقييم بيئة الفصل.

قال زاكاري كريفور، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة ستراتولونش ، في بيان: "يواصل فريقنا المذهل إحراز تقدم في الجدول الزمني للاختبار، ومن خلال عملهم الشاق أصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى الفصل الآمن وأول مركبة تفوق سرعة الصوت مع اختبارات الطيران".

تعد Talon-A هي واحدة من سلسلة مركبات Talon التي تعمل بالطاقة الصاروخية التي طورتها Stratolaunch والتي يمكن أن تصل إلى سرعات تصل إلى Mach 6، أو ستة أضعاف سرعة الصوت.

ستجري Roc الآن اختبار إسقاط للنموذج الأولي Talon-A فوق المحيط الهادئ في ديسمبر، وإذا نجحت الشركة، تهدف إلى إطلاق أول مركبة اختبار تفوق سرعة الصوت، Talon-A TA-1.

تتقدم Stratolaunch أيضًا في تصنيع مركباتها الأولى والثانية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي يمكن إعادة استخدامها بالكامل، TA-2 و TA-3.

وتعد Roc من Stratolaunch أعرض من طول ملعب كرة القدم من المرمى إلى المرمى، وعمومًا حوالي 345 قدمًا، كما تزن ما يقرب من 500000 رطل بدون أي شحنة، ولكن يمكن أن تقلع بحد أقصى يبلغ 1.3 مليون رطل.

كما تتحرك الطائرة بمساعدة 28 عجلة، وبمجرد أن يتم نقلها جواً، يتم تشغيلها بواسطة ستة محركات طائرات 747.