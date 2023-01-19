شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سرقة 1.5مليون دولار باستخدام بطاقة ائتمان تم شراؤها عبر الإنترنت المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيما يبدو وكأنه سيناريو فيلم، تمت سرقة أكثر من مليون دولار من قبل مجموعة استخدمت الآلاف من بطاقات الائتمان المعروضة للبيع على الويب المظلم فى الولايات المتحدة. ظهرت بعض تفاصيل هذه العملية المعقدة للجرائم الإلكترونية إلى الضوء بعد صدور لائحة اتهام من وزارة العدل الأمريكية.

وفي قضية الولايات المتحدة ضد تريفور أوساجي، أقر المدعى عليه بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال على بطاقة الائتمان من 2015 إلى 2018 حسبما نقل موقع Digitartlends.

عمل أوساجي مع شبكة من اللصوص وتمكن من جمع أكثر من 1.5 مليون دولار كتعويضات.

تأثر ما لا يقل عن 4000 شخص، كما لاحظت Bleeping Computer، يواجه Osagie ما يصل إلى 30 عامًا في السجن وغرامة قدرها مليون دولار. تم تحديد موعد النطق بالحكم في 25 مايو 2023.

تتكون شبكة الويب المظلمة من محتوى وخدمات الإنترنت التي لا يمكن الوصول إليها بالوسائل العادية، ولا تتم فهرسة مواقع الويب والخدمات المقدمة بواسطة محركات البحث الرئيسية.

على الرغم من أن الويب المظلم لا يرتبط دائمًا بأنشطة غير قانونية، إلا أن طبيعته المشفرة والمجهولة تجعله جذابًا للمجرمين.

باستخدام الويب المظلم كان Osagie قادرًا على تجنيد وإدارة المتآمرين الآخرين، الذين لعبوا أدوارًا مختلفة في عملية الاحتيال.

يُزعم أن هاملتون إيروموسيل قاد الشبكة التى وصفها تقرير ديجيتال تريند، بالإجرامية التي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد "عمال" لشراء سلع فاخرة وبطاقات هدايا ببطاقات ائتمان مسروقة.

أنشأ شخص يدعي إسماعيل عيدرة حسابات بنكية وبطاقات ائتمان احتيالية، بينما قدم مالك أجالا معلومات البطاقة المسروقة. شارك ستة أشخاص آخرين في هذه القصة، وقاموا برحلات إلى الولايات المتحدة للقيام بأي مهمة تتطلب وجودًا ماديًا.

من المرجح أن تكون القضية المرفوعة ضدهم قوية لأن كل شخص ورد اسمه في لائحة الاتهام قد أقر بالذنب وفقا للتقرير.





إليك كيفية عملها

بعد أن حصلت هذه الشبكة على أرقام بطاقات الائتمان والخصم المسروقة من الويب المظلم، تم تمرير المعلومات إلى الأعضاء الذين سيستخدمون هذه المعلومات لشراء الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة وتأجير السيارات، وأماكن الإقامة، فضلا عن فورة إنفاق شراء بطاقات الهدايا والسلع الفاخرة.

تم العثور على "العمال" الذين سافروا وشراء أشياء لأعضاء آخرين في المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي مع وعود بأرباح كبيرة والسفر.

تم تقسيم العائدات بين الشبكة الإجرامية، لكن بعد ثلاث سنوات تمكنت السلطات من اللحاق بهم والقبض عليهم.