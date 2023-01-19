شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع عمليات البحث عن أداة الذكاء الاصطناعى ChatGPT على جوجل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير جديد إن عمليات البحث على جوجل عن كلمة "ChatGPT" ارتفعت على مستوى العالم، بفضل قدرتها على توليد ردود شبيهة بالبشر.

والمثير للاهتمام هو أن الصين تتصدر قائمة البلدان حيث وصل الاهتمام بالبحث عن أداة الذكاء الاصطناعي القائمة على النصوص إلى مستوى قياسي.

وفقًا للبيانات التي جمعها الناشر فينبولد، ارتفعت عمليات البحث العالمية في جوجل عن كلمة "ChatGPT" لتصل إلى 92 درجة في 13 يناير. "وبلغت النتيجة ذروتها عند 100 للأسبوع المنتهي في 11 يناير، أقل من 1 اعتبارًا من 30 نوفمبر 2022 عندما تم إطلاق الأداة ".

يُعزى سبب الطلب المتزايد على ChatGPT إلى وظائفه، حيث تتفهم المنصة وتقدم ملاحظات دقيقة بشكل مدهش حول المدخلات البشرية المتنوعة.

اقترحت التقارير أن ChatGPT يمكنه كتابة التعليمات البرمجية وحتى إنشاء رسائل بريد خبيثة مع روابط تصيد ، من بين أمور أخرى.

قال الناشر إن "الردود المتقدمة والإبداعية طغت على روبوتات الدردشة السابقة للذكاء الاصطناعي".

شعبية ChatGPT على مستوى البلد

تحتل الصين المرتبة الأولى برصيد 100 نقطة اعتبارًا من 13 يناير، تليها نيبال عند 35، بينما النرويج المرتبة الثالثة برصيد 28، سنغافورة المرتبة الرابعة برصيد 27، فشلت الهند والولايات المتحدة في الوصول إلى قائمة أفضل 10 دول سجلت طلبًا متزايدًا على ChatGPT.

وأشار فينبولد إلى أن "الصين تتصدر طلب ChatGPT على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن عمالقة التكنولوجيا المحليين أعربوا عن معارضتهم للأداة.

واختارت شركة تينسينت العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي إزالة البرامج المتعلقة بـ ChatGPT من منصة WeChat".

لم يتوفر ChatGPT رسميًا في الدولة بعد ويمكن أن يُعزى ارتفاع الطلب في الدولة إلى عوامل مختلفة مثل اختيار المستخدمين للاستفادة من الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs).

قيود ChatGPT

على الرغم من نجاح ChatGPT، روبوت الدردشة AI الذي طورته شركة OpenAI المملوكة لشركة مايكروسوفت، إلا أن له حدوده.

العيب الرئيسي هو أن معرفته محدودة حتى عام 2021، وقال التقرير، إن محركات البحث لها اليد العليا على القدرة على تقديم معلومات في الوقت الحقيقي.