شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع عمليات البحث عن أداة الذكاء الاصطناعى ChatGPT على جوجل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال تقرير جديد إن عمليات البحث على جوجل عن كلمة "ChatGPT" ارتفعت على مستوى العالم، بفضل قدرتها على توليد ردود شبيهة بالبشر.
يُعزى سبب الطلب المتزايد على ChatGPT إلى وظائفه، حيث تتفهم المنصة وتقدم ملاحظات دقيقة بشكل مدهش حول المدخلات البشرية المتنوعة.
اقترحت التقارير أن ChatGPT يمكنه كتابة التعليمات البرمجية وحتى إنشاء رسائل بريد خبيثة مع روابط تصيد ، من بين أمور أخرى.
قال الناشر إن "الردود المتقدمة والإبداعية طغت على روبوتات الدردشة السابقة للذكاء الاصطناعي".
شعبية ChatGPT على مستوى البلد
تحتل الصين المرتبة الأولى برصيد 100 نقطة اعتبارًا من 13 يناير، تليها نيبال عند 35، بينما النرويج المرتبة الثالثة برصيد 28، سنغافورة المرتبة الرابعة برصيد 27، فشلت الهند والولايات المتحدة في الوصول إلى قائمة أفضل 10 دول سجلت طلبًا متزايدًا على ChatGPT.
وأشار فينبولد إلى أن "الصين تتصدر طلب ChatGPT على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن عمالقة التكنولوجيا المحليين أعربوا عن معارضتهم للأداة.
واختارت شركة تينسينت العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي إزالة البرامج المتعلقة بـ ChatGPT من منصة WeChat".
لم يتوفر ChatGPT رسميًا في الدولة بعد ويمكن أن يُعزى ارتفاع الطلب في الدولة إلى عوامل مختلفة مثل اختيار المستخدمين للاستفادة من الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs).
قيود ChatGPT
على الرغم من نجاح ChatGPT، روبوت الدردشة AI الذي طورته شركة OpenAI المملوكة لشركة مايكروسوفت، إلا أن له حدوده.
العيب الرئيسي هو أن معرفته محدودة حتى عام 2021، وقال التقرير، إن محركات البحث لها اليد العليا على القدرة على تقديم معلومات في الوقت الحقيقي.