شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه عمل التسجيلات الصوتية كتحديثات حالة؟.. ميزة جديدة يختبرها واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، فإن واتساب يطرح تحديثًا جديدًا (الإصدار 2.23.2.8.)





كيف تعمل تسجيلات واتساب الصوتية كتحديثات الحالة؟

ستمكن هذه الميزة المستخدمين من مشاركة ملاحظة صوتية كتحديث للحالة.

لا يمكن مشاركة هذه الملاحظات الصوتية إلا مع جمهور معين تم تكوينه ضمن إعدادات خصوصية المستخدم.

ستتوفر أحدث ميزة واتساب لمختبري الإصدارات التجريبية الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار من واتساب بيتا لنظام التشغيل Android 2.23.2.8 المتاح على متجر جوجل بلاى.

يشارك التقرير أيضًا لقطة شاشة لتوضيح كيفية عمل هذه الميزة.

سيتمكن مختبرو الإصدار التجريبي المؤهلون من مشاركة الملاحظات الصوتية كتحديثات الحالة من خلال الوصول إلى الميزة الموجودة في قسم حالة النص.

وقبل القيام بذلك يجب على المختبرين تمكين قسم حالة النص قبل استخدامه.

سيسمح واتساب للمستخدمين أيضًا بمزيد من التحكم في تسجيلاتهم الصوتية.

يمكن للمستخدمين حتى تجاهل التسجيل قبل مشاركته.

الحد الأقصى لوقت التسجيل للملاحظة الصوتية هو 30 ثانية.

علاوة على ذلك يحتاج المستخدمون أيضًا إلى تحديث إصدار WhatsApp الخاص بهم للاستماع إلى الملاحظات الصوتية المشتركة عبر الحالة.

سيتم أيضًا تشفير الملاحظات الصوتية المشتركة كتحديثات الحالة من طرف إلى طرف.

سيضمن هذا أن جهات الاتصال التي يختارها المستخدمون ضمن إعدادات الخصوصية الخاصة بهم فقط هي التي ستتمكن من الوصول إليها.

تمامًا مثل الصور ومقاطع الفيديو، ستختفي الملاحظات الصوتية المشتركة عبر الحالة أيضًا بعد 24 ساعة.

سيتمكن المستخدمون أيضًا من حذف الملاحظات الصوتية للجميع بعد نشرها كتحديثات الحالة.

ستساعد هذه القدرات المستخدمين على التحكم دائمًا في ما يشاركونه.

من المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة لمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.