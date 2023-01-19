شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعمل على تصميم طائرات جديدة أكثر كفاءة فى استهلاك الوقود مع شركة بوينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ناسا أنها ستعمل مع شركة بوينج على نوع جديد من الطائرات ذات الممر الواحد الموفرة للوقود للاستخدام التجاري ، بهدف خفض انبعاثات الوقود وتقليل التأثير المناخي للطيران، وفقا لتقرير theverge.

والمعظم يفكر في وكالة ناسا كوكالة فضاء ووكالة طيران، وقال مدير ناسا بيل نيلسون في مؤتمر صحفي "إنها أيضًا وكالة مناخ"، تراقب وكالة ناسا الأرض من الفضاء - باستخدام أدوات مثل الأقمار الصناعية لمراقبة أحوال الطقس العالمية وأنظمة المياه - وتطور تقنيات لتقليل انبعاثات الكربون.

لكن ناسا تطور أيضًا طائرات ، مثل طائرتها الكهربائية X-57 Maxwell وطائرة النقل Super Guppy ، ويتضمن ذلك تطوير تقنيات الطيران التي تشق طريقها في النهاية إلى أنواع الطائرات التجارية التي يستخدمها معظمنا اليوم.

وقال نيلسون: "عندما تطير في أي نوع من الطائرات، فأنت محاط بتقنية ناسا"، وتم إنشاء التطورات في تصميم الطائرات مثل الجنيحات ، الامتدادات الرأسية الصغيرة للأجنحة، من قبل وكالة ناسا في السبعينيات وهي الآن منتشرة في كل مكان على متن طائرات الركاب.

وتأمل الوكالة أن يقدم مشروعها المستدام للطيران المستدام نوعًا مشابهًا من الابتكار في شكل هيكل جناح جديد يسمى الجناح المدعوم عبر الصوت، وستعمل مع شركة بوينج لتصميم وبناء الطائرة الجديدة، والتي يجب أن تكون أكثر كفاءة في استهلاك الوقود ويمكن أن تستخدم وقودًا أقل بنسبة تصل إلى 30% من تصميمات الطائرات الحالية.

والمفهوم هو طائرة ذات محركات وأجنحة أكثر كفاءة تجلس عالياً على جسم الطائرة وتكون أطول وأقل عرضًا، مدعومة بدعامة تأتي من أسفل الجسم، وهذا يخلق مقاومة أقل، بينما يوفر كل من الجناح والدعامة قوة رفع.

وقال بوب بيرس، المدير المساعد لمديرية مهام أبحاث الطيران في ناسا: "الديناميكا الهوائية لهذا النوع من التكوين معروفة بالفعل لفترة طويلة". "إذا قمت بزيادة نسبة العرض إلى الارتفاع لجناح ما، فمن الطبيعي أن تخفض السحب المستحث لتلك الطائرة - السحب الناتج عن الرفع، و نحن نعلم أنه إذا فعلنا ذلك ، ستحصل على ديناميكيات هوائية أفضل، وستحصل على جر أقل ، وتحرق وقودًا أقل ".

والتحدي في هذه الحالة، هو إنشاء الهيكل المطلوب لشكل الجناح هذا دون إضافة الكثير من الوزن إلى الطائرة.

وكشفت شركة Boeing النقاب عن الإصدار الأول من هذا المفهوم في عام 2019 ، لكن الأمر سيستغرق عدة سنوات لدمج التقنيات الأخرى والانتقال من العرض التوضيحي إلى القابل للاستخدام عمليًا.

والفكرة هي أنه على عكس X-59 QueSST الأسرع من الصوت التابع لوكالة ناسا ، والذي هو أيضًا قيد التطوير حاليًا ولكنه لن يحمل الركاب أبدًا ، فلن تكون هذه طائرة تجريبية فقط.

وتريد ناسا تطوير تقنية يمكن استخدامها تجاريًا، وقال نيلسون: "يهدف هذا المشروع إلى إحداث ثورة في نوع الطائرات التي يستخدمها الجمهور بشكل متكرر عندما يحلقون في السماء".

تهدف ناسا إلى إطلاق أول نموذج أولي في عام 2028 ولكي يتم استخدامه تجاريًا بحلول عام 2030.