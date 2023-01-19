تكنولوجيا: علماء جامعة سيتشينوف الطبية يبتكرون رقائق نانوية لعلاج السرطان والتهاب الكبد В

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية، أن العلماء ابتكروا جسيمات نانوية قادرة على علاج السرطان والتهاب الكبد B والأمراض الوراثية، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان المكتب "ابتكر علماء جامعة سيتشينوف جسيمات نانوية تسمح بعلاج التهاب الكبد B والسرطان والأمراض الوراثية، ووصل تطوير دواء لعلاج التهاب الكبد B الذي ابتكره باحثون من الجامعة إلى خط النهاية.

ولأول مرة، يبتكر العلماء طريقة فعالة لتوصيل الدواء بنظام CRISPR / Cas- تسمى "المقص الجيني" - إلى الخلية المصابة، وتم تحقيق ذلك بمساعدة جسيمات نانوية بيولوجية، ولا يوجد نظائر لهذه الطريقة في العالم حتى الآن".

ووفقا لدميتري كوستيوشوف مدير مختبر التكنولوجيا الوراثية، هذه طريقة عامة، أي يمكن استخدامها بالإضافة إلى علاج التهاب الكبد В في علاج الأمراض الوراثية والمعدية والسرطان.

ووفقا للمبتكرين، عند استخدام الجسيمات النانوية مدة خمسة أيام، انخفض تكاثر فيروس التهاب الكبد В بنسبة 90-99%، وعند اختبارها على مزارع الخلايا، زاد توصيل الجسيمات النانوية إلى الخلايا المستهدفة بمقدار 10 أضعاف، وإن توصيلها إلى الكبد والدماغ والأورام في النماذج الحيوانية تراكم أكثر من 80 % منها في الأعضاء المستهدفة.