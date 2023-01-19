شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء جامعة سيتشينوف الطبية يبتكرون رقائق نانوية لعلاج السرطان والتهاب الكبد В والان مع تفاصيل الخبر
وجاء في بيان المكتب "ابتكر علماء جامعة سيتشينوف جسيمات نانوية تسمح بعلاج التهاب الكبد B والسرطان والأمراض الوراثية، ووصل تطوير دواء لعلاج التهاب الكبد B الذي ابتكره باحثون من الجامعة إلى خط النهاية.
ووفقا لدميتري كوستيوشوف مدير مختبر التكنولوجيا الوراثية، هذه طريقة عامة، أي يمكن استخدامها بالإضافة إلى علاج التهاب الكبد В في علاج الأمراض الوراثية والمعدية والسرطان.
ووفقا للمبتكرين، عند استخدام الجسيمات النانوية مدة خمسة أيام، انخفض تكاثر فيروس التهاب الكبد В بنسبة 90-99%، وعند اختبارها على مزارع الخلايا، زاد توصيل الجسيمات النانوية إلى الخلايا المستهدفة بمقدار 10 أضعاف، وإن توصيلها إلى الكبد والدماغ والأورام في النماذج الحيوانية تراكم أكثر من 80 % منها في الأعضاء المستهدفة.