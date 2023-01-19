شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن جهاز MacBook Pro الجديد بأفضل عمر للبطارية وأقوى شريحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت آبل النقاب عن ثلاثة أجهزة ماك جديدة مدعومة برقائق فائقة الشحن، حيث تم الكشف عن جهازي MacBooks و Mac mini - محملين بأحدث معالجات آبل.

كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة في كاليفورنيا النقاب عن الأجهزة إلي جانب رقائق M2 Pro و M2 Max الجديدة.

هذه معالجات مخصصة تم إنشاؤها داخليًا بواسطة آبل، وقد تم وصفها بأنها "المستوى التالي".

عادةً ما تعلن آبل عن منتجات جديدة تحظى باهتمام كبير في حدث يتم بثه مباشرةً.

لكن في بعض الأحيان - يتم الكشف عن الأدوات الجديدة بهدوء أكبر في تحديث موقع Apple Newsroom على الويب.

ماك بوك برو

يوجد طرازان جديدان من أجهزة MacBook Pro، يتم شحنها بمقاسين 14 و 16 بوصة.

ويمكن تحديد كلاهما لتضمين شرائح M2 Pro و M2 Max الجديدة.

تقول شركة آبل إنها "أقوى شريحة وأكثرها كفاءة" لجهاز كمبيوتر محمول احترافي.

تشرح آبل قائلة: "الجيل الجديد من السيليكون المحترف من آبل الذي يوفر أداءً أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وعمرًا للبطارية للمستخدمين المحترفين".

يُزعم أن جهاز MacBook Pro الجديد أسرع 6 مرات من أسرع طراز باستخدام شريحة إنتل في بعض المهام.

وتقول شركة آبل إن عمر البطارية قد تم تعزيزه بشكل كبير بفضل الشريحة.

يتميز جهاز ماك بوك برو باستخدام هائل يصل إلى 22 ساعة لكل شحنة.

هذا هو أطول عمر للبطارية تم تقديمه على الإطلاق في جهاز ماك.

قال جريج جوسوياك، رئيس التسويق في شركة آبل: "لقد أحدث MacBook Pro مع آبل سيليكون تغييرًا في قواعد اللعبة، حيث مكّن المحترفين من تجاوز حدود سير العمل أثناء التنقل". "وفعل أشياء لم يعتقدوا أنها ممكنة على جهاز كمبيوتر محمول.

"أصبح جهاز ماك بوك برو أفضل من ذي قبل، مع أداء أسرع واتصال محسّن وأطول عمر للبطارية في جهاز ماك على الإطلاق، إلى جانب أفضل شاشة في جهاز كمبيوتر محمول."

في الولايات المتحدة ستدفع 1.999 دولارًا مقابل جهاز MacBook Pro الجديد مقاس 14 بوصة و 2499 دولارًا للطراز مقاس 16 بوصة.

لكن الأسعار سترتفع إذا أضفت شريحة M2 Max أو مساحة تخزين أو ذاكرة أكبر.

أسعار المملكة المتحدة لم يتم تأكيدها بعد.

ماك ميني

كما أعطت آبل تحديثًا تمس الحاجة إليه لجهاز Mac mini.

يمكن أيضًا تزويد الكمبيوتر المكتبي الصغير بشريحة M2 Pro الجديدة، بالإضافة إلى M2 الأصلي.

يبدأ جهاز Mac السريع بسعر 599 دولارًا / 649 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

"شريحة M2 Pro الجديدة تقدم أداء احترافي لجهاز Mac mini لأول مرة".

"تمكين المستخدمين من تشغيل مهام سير عمل عالية الأداء لم يكن من الممكن تصورها في السابق في مثل هذا التصميم المضغوط."

قال جريج جوسوياك من شركة آبل: "بفضل الإمكانات المذهلة ومجموعة كبيرة من وسائل الاتصال في تصميمه الصغير، يتم استخدام Mac mini في العديد من الأماكن وبعدة طرق مختلفة"." نرتقي إلى أبعد من ذلك مع M2 و M2 Pro".

"يعد Mac mini مع M2 قيمة هائلة، نظرًا لما يوفره من أداء أكبر وسعر بدء أقل.

"وبالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أداء احترافي قوي ، فإن Mac mini مع M2 Pro لا يشبه أي كمبيوتر مكتبي آخر في فئته."