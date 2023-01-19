شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. استرداد الملفات المحذوفة عن طريق الخطأ على ويندوز 11.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل حدث لك يومًا أنك حاولت العثور على ملف أو مستند أو صورة مهمة أو أي شيء آخر ووجدتها مفقودة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟ نعتقد أننا جميعًا مررنا بذلك مرة واحدة على الأقل في حياتنا.

ويمكن أن يكون حذف الملفات المهمة عن طريق الخطأ تجربة محبطة ومرهقة ولكن لحسن الحظ، هناك طرق لاستعادتها على ويندوز 11.

وفيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية العثور على الملفات المحذوفة عن طريق الخطأ واستعادتها على Windows 11.

المتطلبات الأساسية:

يجب أن يكون لديك نسخة احتياطية حديثة من ملفاتك أو برنامج استرداد الملفات مثبتًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل متابعة عملية الاسترداد.

لا ينبغي استبدال الملفات المحذوفة بملفات جديدة ، وإلا فلن ينجح الاسترداد.

دليل خطوة بخطوة:

ابحث عن الملفات المحذوفة في سلة المحذوفات.

إذا وجدت الملفات، يمكنك استعادتها بالنقر بزر الماوس الأيمن عليها واختيار "استعادة".

خطوات

افتح "سلة المحذوفات" بالنقر المزدوج على أيقونتها على سطح المكتب أو بالبحث عنها في قائمة البداية.

إذا لم تكن الملفات في سلة المحذوفات، يمكنك استخدام برنامج استرداد الملفات لفحص جهاز الكمبيوتر بحثًا عن الملفات المحذوفة.

تتضمن بعض خيارات برامج استعادة الملفات الشائعة Recuva و EaseUS Data Recovery Wizard و Disk Drill.

قم بتنزيل وتثبيت برنامج استرداد الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

قم بتشغيل البرنامج وحدد محرك القراص أو القسم حيث توجد الملفات المحذوفة.

دع البرنامج يفحص محرك الأقراص أو القسم بحثًا عن الملفات المحذوفة.

قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت حسب حجم محرك الأقراص أو القسم وعدد الملفات المحذوفة.

بمجرد اكتمال الفحص سيعرض البرنامج قائمة بالملفات المحذوفة التي يمكن استردادها.

حدد الملفات التي تريد استردادها وانقر فوق الزر "استرداد".

اختر موقعًا لحفظ الملفات المستردة ، وستبدأ عملية الاسترداد.

يمكن استعادة الملفات المحذوفة عن طريق الخطأ على نظام التشغيل Windows 11 إذا لم يتم استبدال الملفات بواسطة ملفات جديدة.

تعتبر سلة المحذوفات هي المكان الأول للتحقق من الملفات المحذوفة، وإذا لم تكن موجودة، فيمكن استخدام برنامج استرداد الملفات لفحص الكمبيوتر بحثًا عن الملفات المحذوفة.

من المهم أن يكون لديك نسخة احتياطية حديثة أو برنامج استرداد ملف مثبت قبل حدوث الحذف العرضي.

وأيضًا يوصى دائمًا بإجراء نسخ احتياطي دوري لملفاتك المهمة لتجنب فقدان البيانات.