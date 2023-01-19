شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخطاء كبيرة فى كتابة المقالات بواسطة الذكاء الاصطناعى.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا قمت بزيارة أي من المقالات المكتوبة بواسطة AI لـ CNET ، فسترى الآن ملاحظة محرر فى الأعلى تقول: "نقوم حاليًا بمراجعة هذه القصة للتأكد من دقتها. إذا وجدنا أخطاء ، فسنقوم بتحديث وإصدار تصحيحات." أضاف المنشور المذكرة بعد إخطاره بأخطاء كبيرة في واحد على الأقل من التفسيرات المالية المكتوبة آليًا التي نشرتها، وفقا لتقرير engadget.

وإذا كنت تتذكر ، فقد اعترفت رئيسة تحرير CNET كوني غولييلمو مؤخرًا بأن المنشور قد نشر حوالي 75 مقالة حول الموضوعات المالية الأساسية منذ نوفمبر من العام الماضي، وقال Guglielmo إن الموقع قرر إجراء تجربة لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي حقًا في غرف الأخبار وغيرها من الخدمات القائمة على المعلومات في الأشهر والسنوات المقبلة، واستنادًا إلى تقرير فيوتشرزم يبدو أن الإجابة هي بالتأكيد ، لكن القطع التي تولدها تحتاج إلى فحص دقيق للحقائق بواسطة محرر بشري.

وتمشط Futurism من خلال إحدى المقالات التي أبرزها Guglielmo في المنشور ، وهي المقالة بعنوان "ما الفائدة المركبة؟" ، ووجدت حفنة من الأخطاء الجسيمة، بينما تم تصحيح المقالة منذ ذلك الحين ، وقالت النسخة الأصلية "ستربح 10300 دولار في نهاية العام الأول" - بدلاً من 300 دولار فقط وإذا قمت بإيداع 10000 دولار في حساب يربح 3% من الفائدة المركبة سنويًا، كما ارتكبت منظمة العفو الدولية أخطاء في شرح مدفوعات أسعار الفائدة على القروض وشهادات الإيداع أو الأقراص المدمجة.

وستجد فرقًا كبيرًا في الجودة عند مقارنة مقالات CNET مع المقالات المكتوبة آليًا في السنوات السابقة ، والتي تقرأ مثل مجموعة من الحقائق التي تم جمعها معًا بدلاً من القصص المتماسكة.

كما تلاحظ فيوتشرزم ، فإن الأخطاء التي عثرت عليها تسلط الضوء على أكبر مشكلة في الجيل الحالي من منشئي نصوص الذكاء الاصطناعي: قد يكونون قادرين على الاستجابة بطريقة شبيهة بالبشر ، لكنهم ما زالوا يعانون من غربلة الأخطاء.