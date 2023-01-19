شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن عن تجديد HomePod بالحجم الكامل بعد عامين من توقف إنتاج النسخة الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن مكبر صوت ذكي HomePod جديد بقيمة 299 دولارًا مع عامل شكل مشابه لجهاز HomePod الأصلي الذي تم إصداره في عام 2018.

تشمل الميزات الجديدة المتوفرة مع طراز الجيل الثاني هذا دعمًا لمعايير المنزل الذكي، مما يسمح للسماعة بالتحكم في الملحقات المتوافقة و تمت ترقية شريحة S7 التي ظهرت لأول مرة في Apple Watch Series 7.

وسيتم بيعها جنبًا إلى جنب مع HomePod Mini ، الإصدار الأصغر من السماعة الذي تم طرحه في عام 2020. HomePod الجديد وسيبدأ الشحن في 3 فبراير.

تقول آبل إن السماعة يمكنها استشعار كيفية وضعها في الغرفة ، وضبط صوتها اعتمادًا على ما إذا كانت موضوعة على الحائط أو بالخارج في منتصف المساحة. مثل HomePod الأصلي، يمكن ترتيب مكبري صوت في زوج استريو، أو استخدامهما كمكبرات صوت لجهاز آبل TV 4K حسبما نقل موقع ذا فيرج.

الجديد في هذا الطراز هو مستشعرات درجة الحرارة والرطوبة المضمنة التي يمكن استخدامها كمحفزات لأتمتة المنزل الذكي (كانت هناك تقارير تفيد بوجود مستشعرات مماثلة في HomePod Mini ، لكنها لم يتم إتاحتها لاستخدام المستهلك).

هناك أيضًا دعم لتسليم الموسيقى كما رأينا مع HomePod Mini باستخدام تقنية النطاق العريض للغاية من Apple ، ويمكن للمساعد الصوتي لمكبر الصوت Siri التعرف على ما يصل إلى ستة أصوات مختلفة وتقديم ردود مخصصة.

مع تحديث البرنامج في وقت لاحق من هذا الربيع، تقول آبل إن HomePod الجديد سيكون قادرًا على استخدام ميكروفونه المدمج للاستماع إلى إنذارات الدخان أو أول أكسيد الكربون وإخطارك عبر آيفون.

كان HomePod الأصلي يتمتع بعمر صخري غير عادي لمنتج Apple.

وتم الإعلان عنه في الأصل في عام 2017 مع تاريخ الشحن في ديسمبر، وتم تأجيل السماعة الذكية البالغة 349 دولارًا في وقت لاحق إلى فبراير 2018.

وعندما تم إصداره آنذاك كان أداء المساعد الصوتي لـ HomePod Siri ضعيفًا ضد Alexa و Google Assistant ، وانتقد المراجعون كيفية قفل النظام البيئي لشركة Apple الذكي.

على الرغم من خفض سعره بمقدار 50 دولارًا في عام 2019 ، تم إيقاف HomePod في النهاية في عام 2021.

بالإضافة إلى سعره الأرخص، قدم HomePod Mini أيضًا دعمًا لـ Thread - وهو بروتوكول المنزل الذكي الذي أصبح فيما بعد جزءًا لا يتجزأ من مواصفات Matter مثل HomePod الجديد، يمكن أن يعمل HomePod Mini كوحدة تحكم منزلية ذكية Matter وجهاز توجيه حدود الموضوع لإدارة أجهزة Matter عبر شبكات Thread و Wi-Fi وشبكات إيثرنت.

سيُباع الجيل الثاني من HomePod في الولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة ، وأستراليا ، وكندا ، والصين ، وفرنسا ، وألمانيا ، وإيطاليا ، واليابان ، وإسبانيا ، و 11 سوقًا آخر وفقًا لشركة Apple. سيتوفر باللون الأبيض أو الرمادي، مع كابل طاقة "متطابق اللون".