شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منح الملايين من مالكي آيفون إمكانية الوصول إلى حيل Siri الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى مساعد آبل الذكي Siri بعض الحيل الجديدة، حيث يمكن للمساعد الافتراضي الذي يتم التحكم فيه بالصوت والمثبت في جميع أجهزة آبل أداء عدد من المهام المرحة - مثل إجراء تعاويذ هاري بوتر.

لكن آبل قامت بتعليم Siri كيفية جعل تجربة آيفون و آيباد و Apple Watch بدون استخدام اليدين.

يمكن لـ Siri كذلك تحويل النص إلى رموز تعبيرية.

تساعد هذه الميزة الجديدة والعشوائية على تنشيط الرسائل النصية بدون استخدام اليدين أثناء القيادة.

ومع ذلك فأنت بحاجة إلى جهاز iPhone XS أو إصدار أحدث و iOS 16 على الأقل حتى تعمل مهارات Siri هذه.

كل ما عليك فعله هو إملاء النص بصوت عالٍ، كما تفعل عادةً مع Siri.

وعندما تريد إضافة رمز تعبيري، ما عليك سوى نطق اسم الرمز التعبيري متبوعًا بكلمة "رمز تعبيري".

يتيح نظام iOS 16 من Apple ، الذي تم تقديمه لأول مرة في يونيو من العام الماضي ، لـ Siri أداء مهارة جديدة أخرى.

يمكنك تدريب Siri على إرسال الرسائل النصية تلقائيًا.

هذا يعني أنك لن تضطر إلى التأكيد يدويًا على رغبتك في وصول الرسالة.

لإعداد هذا ، توجه إلى الإعدادات ثم Siri & Search ثم إرسال الرسائل تلقائيًا.

يمكنك اختيار مكان إرسال الرسائل باستخدام Siri تلقائيًا.

يمكنك مزج ومطابقة ثلاثة خيارات: CarPlay وسماعات الرأس وأجهزة السمع.

يمكنك أيضًا الحصول على Siri لإعادة تشغيل جهاز آيفون الخاص بك.

في السابق كان على مستخدمي آيفون الاحتفاظ بمجموعة من الأزرار أو البحث في الإعدادات لإعادة تشغيل الجهاز.

بينما لا تزال هذه الأساليب تعمل، يمكن لمستخدمي آيفون إخبار Siri بـ "إعادة تشغيل آيفون" وسيقوم المساعد الافتراضي بإنجاز المهمة - طالما أن هاتفك غير مقفل.