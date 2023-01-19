شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تقدم خصما سنويا على خدمة الاشتراك الأزرق والان مع تفاصيل الخبر
وحتى الآن ، لم يكن لدى مستخدمي Twitter Blue سوى خيار الاشتراك بقيمة 8 دولارات شهريًا عبر الويب ، أو 11 دولارًا في الشهر على نظام iOS (تمرير رسوم Apple بنسبة 30% على المستخدم). ومع ذلك لا يزال بإمكان مستخدمي iOS الاشتراك على الويب لتوفير 3 دولارات إضافية، وفي هذه الحالة سيوفر لهم الاشتراك السنوي الجديد 36% مقارنة بالتسجيل مباشرة على iOS
ويوفر الاشتراك في Twitter Blue عددًا من الامتيازات ، بما في ذلك علامة اختيار زرقاء "تم التحقق منها" وردود أعلى مرتبة وتحميلات فيديو مدتها 60 دقيقة والمزيد.
ويمكن للمستخدمين أيضًا التراجع عن التغريدات وتعديلها ، وتخصيص أيقونات التطبيق ، والسمات والتنقلات ، ووضع إشارة على التغريدات والمزيد. وستحتاج إلى رقم هاتف للتسجيل ، ومن المفترض أن يتحقق Twitter من حسابك للتأكد من أنه ليس احتياليًا أو مزيفًا - وهو شيء فشل فيه مؤخرًا.
وفي الربع الأول من عام 2022 قبل الانتهاء من استحواذ ماسك ، أعلن موقع تويتر عن مبيعات بقيمة 1.2 مليار دولار ، منها 1.1 مليار دولار في الإعلانات، والاشتراكات (بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى) تشكل الباقي.