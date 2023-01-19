شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تقدم خصما سنويا على خدمة الاشتراك الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Twitter الآن خصمًا سنويًا على خدمة الاشتراك الأزرق ، وفقًا لصفحة دعم جديدة رصدتها The Verge، ويمكن لمستخدمي الويب الآن الاشتراك مقابل 84 دولارًا سنويًا (7 دولارات شهريًا) وتوفير ربح أعلى من السعر الشهري البالغ 8 دولارات، وتتوفر خصومات مماثلة في البلدان الأخرى التي تقدم Twitter Blue ، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان.

وحتى الآن ، لم يكن لدى مستخدمي Twitter Blue سوى خيار الاشتراك بقيمة 8 دولارات شهريًا عبر الويب ، أو 11 دولارًا في الشهر على نظام iOS (تمرير رسوم Apple بنسبة 30% على المستخدم). ومع ذلك لا يزال بإمكان مستخدمي iOS الاشتراك على الويب لتوفير 3 دولارات إضافية، وفي هذه الحالة سيوفر لهم الاشتراك السنوي الجديد 36% مقارنة بالتسجيل مباشرة على iOS

ويوفر الاشتراك في Twitter Blue عددًا من الامتيازات ، بما في ذلك علامة اختيار زرقاء "تم التحقق منها" وردود أعلى مرتبة وتحميلات فيديو مدتها 60 دقيقة والمزيد.

ويمكن للمستخدمين أيضًا التراجع عن التغريدات وتعديلها ، وتخصيص أيقونات التطبيق ، والسمات والتنقلات ، ووضع إشارة على التغريدات والمزيد. وستحتاج إلى رقم هاتف للتسجيل ، ومن المفترض أن يتحقق Twitter من حسابك للتأكد من أنه ليس احتياليًا أو مزيفًا - وهو شيء فشل فيه مؤخرًا.

ويبدو أن شبكة الوسائط الاجتماعية المملوكة لـ Elon Musk تحتاج إلى أكبر عدد ممكن من الاشتراكات، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن The Information، أوقف أكثر من 500 من مُعلني Twitter الإنفاق مؤقتًا على الموقع ، وانخفضت الإيرادات اليومية في 17 يناير بنسبة 40٪ مقارنة بالعام الماضي.

وفي الربع الأول من عام 2022 قبل الانتهاء من استحواذ ماسك ، أعلن موقع تويتر عن مبيعات بقيمة 1.2 مليار دولار ، منها 1.1 مليار دولار في الإعلانات، والاشتراكات (بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى) تشكل الباقي.