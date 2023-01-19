شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7 وهاتف آيفون 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى الجديد بتصميم جديد ومحسّن ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.

ويعد Google Pixel 7 هو من أفضل هواتف الشركة، إلى جانب المعالج القوى، يعد الهاتف الذكى أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا ويأتى مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف هاتف آيفون 7 كما يلى:

هاتف آيفون 7

نظام التشغيل: يعمل بنظام iOS 10.

أبعاد الهاتف: 138.3×67.1×7.1 ملم.

مساحة الشاشة: شاشة 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: 750×1334 بيكسل.

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية: كاميرا امامية 7 ميجا بيكسل.

المعالج: بمعالج Apple A10 Fusion.

الرامات: 2 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: 256 جيجا بايت.

البطارية: بقوة 1960 mAh.

Google Pixel 7 Pro

الشاشة: 6.7 بوصة.

المعالج: Tensor G2.

نظام التشغيل: Android 13.

الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.

الكاميرا الأمامية: 10.8MP.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.