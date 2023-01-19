شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تضيف ملصقات إلى وسائل الإعلام التابعة للدولة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت TikTok إضافة ملصقات إلى وسائل الإعلام التابعة للدولة في المزيد من الأسواق بعد برنامج تجريبي أولي تم الإعلان عنه فى مارس الماضي، وفقا لتقرير theverge.

وأعلنت الشركة أولاً عن الملصقات ردًا على الحرب في أوكرانيا ، قائلة إنها "تسرع" إطلاق البرنامج مع الطيار في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، وتم تصنيف العديد من المنافذ الروسية التي تسيطر عليها الحكومة مثل RT و RIA Novosti و TASS بموجب السياسة حتى الآن.

وستقوم TikTok بتوسيع الملصقات إلى 40 سوقًا بدءًا من الأسواق على الفور ، مع المزيد في المستقبل، وتأخذ معايير التسمية في الاعتبار أشياء مثل استقلالية التحرير والتغطية والسلوك الصحفي والتمويل، ولم تحدد الشركة البلدان التي سيتم طرح الملصقات عليها.

وتقول TikTok إنها تضيف أيضًا طريقة للمنافذ لاستئناف التسمية إذا كانوا يعتقدون أن التعيين غير صحيح، ويقول TikTok إن المنافذ الإعلامية يمكنها تقديم دليل على استقلالية التحرير، والتي سيتم تقييمها بعد ذلك من قبل خبراء خارجيين.

وفى الفترة التي سبقت الحرب في أوكرانيا، استخدمت وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة TikTok لنشر معلومات مضللة ، وامتلأت المنصة بمحتوى حول الحرب، وغالبًا ما تفتقر إلى السياق أو المصادر.

وهناك منصات أخرى مثل YouTube و Twitter و Facebook و Instagram لها علامات مماثلة تحدد وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، وذهب آخرون مثل Reddit ، إلى أبعد من ذلك من خلال حظر الروابط مع وسائل الإعلام الحكومية الروسية بعد الغزو، وقامت TikTok سابقًا بتقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية الروسية في أوروبا.