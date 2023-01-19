شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هجوم إلكترونى يعطل مؤتمراً صحفياً أوكرانياً حول الهجمات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مسؤول حكومي بارز بأن البث المباشر لمؤتمر صحفي عقدته السلطات الأوكرانية بشأن القرصنة الإلكترونية توقف أكثر من مرة بسبب هجوم إلكتروني، وفقا لتقرير البيان الإماراتية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يوري شيهول، رئيس خدمة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، قوله إنه جرى استهداف أوكرانيا بـ 2194 هجوما إلكترونيا في العام 2022، استهدف ربعها الحكومة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي توقف فيه البث عبر الإنترنت أكثر من مرة إن من بين الأهداف الأخرى التي كانت عرضة للاستهداف قطاعات الطاقة واللوجستيات والاتصالات والمالية.

وكانت رسائل التصيد الاحتيالي، التي يرسل فيها قراصنة الإنترنت برامج ضارة عبر البريد الإلكتروني، هي الطريقة الأكثر شيوعا لمحاولة القرصنة.

وقال إن قراصنة مرتبطين بروسيا يقفون وراء هذا النشاط الضار.

يذكر أنه، على الرغم من أن الإنترنت أتاحت للبشرية كما هائلا من المعارف والمعلومات، إلا أنها أتت بمشاكل مثل سرقة المعلومات والجرائم والاختراقات على الشبكة العنكبوتية، ما يضع الأشخاص والشركات والمؤسسات أمام تحدي الحماية من ذلك.

ورغم كل الخسائر التي يتسبب بها قراصنة الإنترنت، إلا أنه لا توجد بعد قوانين فعالة للحد منها، إذ تشكل جرائم الإنترنت، التي يزداد تنوعها يوما بعد آخر، تحدياً للمشرعين في مختلف دول العالم.