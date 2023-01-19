شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هجوم إلكترونى يعطل مؤتمراً صحفياً أوكرانياً حول الهجمات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يوري شيهول، رئيس خدمة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، قوله إنه جرى استهداف أوكرانيا بـ 2194 هجوما إلكترونيا في العام 2022، استهدف ربعها الحكومة.
وكانت رسائل التصيد الاحتيالي، التي يرسل فيها قراصنة الإنترنت برامج ضارة عبر البريد الإلكتروني، هي الطريقة الأكثر شيوعا لمحاولة القرصنة.
وقال إن قراصنة مرتبطين بروسيا يقفون وراء هذا النشاط الضار.
يذكر أنه، على الرغم من أن الإنترنت أتاحت للبشرية كما هائلا من المعارف والمعلومات، إلا أنها أتت بمشاكل مثل سرقة المعلومات والجرائم والاختراقات على الشبكة العنكبوتية، ما يضع الأشخاص والشركات والمؤسسات أمام تحدي الحماية من ذلك.
ورغم كل الخسائر التي يتسبب بها قراصنة الإنترنت، إلا أنه لا توجد بعد قوانين فعالة للحد منها، إذ تشكل جرائم الإنترنت، التي يزداد تنوعها يوما بعد آخر، تحدياً للمشرعين في مختلف دول العالم.