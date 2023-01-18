شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لغز كوني".. اكتشاف سلوك شاذ لنجم بعيد شهد كسوفا استمر 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق من العلماء من شرح السلوك الشاذ للنجم Gaia17bpp، والذي زاد سطوعه تدريجيا على مدى عامين ونصف العام.

وبدأ النجم Gaia17bpp في السطوع مرة أخرى بعد كسوف دام 7 سنوات. ولم يكن سبب تعتيم النجم البعيد هو تغيرات داخلية، بل بواسطة سحابة من الغبار تحيط بالنجم المرافق، وفقا لتقرير RT .

ويشير الاكتشاف إلى أن النجم Gaia17bpp، هو جزء من نوع نادر من النظام الثنائي، وكان سطوعه المفاجئ الذي تمت ملاحظته مؤخرا نتيجة لنهاية الكسوف الذي أحدثه رفيقه القزم الأبيض.

وتقول الفرضية الرئيسية إن Gaia17bpp، وهو عملاق أحمر أكبر بـ 55 مرة من الشمس، قد يكون مثالا على نظام نجمي ثنائي نادر للغاية يحجب ضوءه نجم مصاحب صغير محاط بقرص هائل من مادة مغبرة يمر أمام النجم الأكبر كل 100 أو 1000 سنة.

ويشير علماء الفلك إلى أن هذا الاكتشاف "رائع"، لأن النظام الثنائي الذي يضم النجم له فترة مدارية طويلة جدا. على هذا النحو، كان تسجيل ملاحظات هذا الكسوف النادر للنجم فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.

وتمكن العلماء من الحصول على البيانات بفضل مركبة غايا الفضائية التي تم إطلاقها في عام 2013، والتي تهدف إلى التحديق في مليارات النجوم، وتحديد مواقعها، والحصول على معلومات مفصلة للغاية حول خصائصها، بما في ذلك سطوعها.

وقال علماء الفيزياء الفلكية بجامعة واشنطن، أناستاسيوس آندي تزانيداكيس وجيمس دافنبورت، خلال مؤتمر صحفي في الاجتماع 241 للجمعية الفلكية الأمريكية، فإنه "أثناء التحقيق في مجموعة بيانات غايا صادفنا نجما غير عادي للغاية. وأظهرت البيانات الأرشيفية أنه في حوالي عام 2017، بدأ Gaia17bpp، والذي بالكاد يمكن اكتشافه، في التوهج على مدار عامين ونصف تقريبا. كان هذا رائعا حقا، النجوم عادة لا تفعل هذا".

ولجأ تزانيداكيس وزملاؤه إلى بيانات أرشيف أخرى ليروا كيف تصرف النجم في الماضي. وجدوا سجلات Gaia17bpp تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي. وخلال معظم ذلك الوقت، ظل العملاق الأحمر في نفس السطوع الثابت.

وتابع تزانيداكيس: "بعد ذلك، في حوالي عام 2012، بدأ النجم فجأة بالاختفاء حتى عاد للظهور بالكامل في عام 2019".

وأضاف أن حقيقة أن هذا السلوك الوامض لم يُشاهد في الأرشيفات منذ أكثر من 70 عاما، ويشير إلى أن مثل هذه الأحداث تحدث في جداول زمنية تبلغ 100 أو حتى 1000 عام. وأضاف تزانيداكيس: "من المحتمل أن تكون هذه الكسوفات مرة واحدة في العمر. قد لا نراه مرة أخرى

بينما ما يزال العلماء غير متأكدين من أسباب التعتيم، فإنهم يعتقدون أن هناك نجما مصاحبا صغيرا يدور حول Gaia17bpp. وقالوا إن هذا الرفيق قد يكون محاطا بقرص طويل من الغبار أكبر من متوسط المسافة من الأرض إلى الشمس.

وربط تزانيداكيس الحدث بنجم غامض آخر يُعرف باسم Epsilon Aurigae، وهو عملاق يتعرض لكسوف لمدة عامين كل 27 عاما، والذي قد يكون أيضا محاطا برفيق يحمل قرصا، حسبما أفاد موقع "لايف ساينس" سابقا.

ومن المعروف أن العديد من النجوم الأخرى لديها أحداث كسوف مماثلة، لكن "لا يزال من غير الواضح ما هي العلاقة بين كل هذه الأنظمة"، بحسب تزانيداكيس.

وأشار تزانيداكيس خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه وزملاؤه لديهم العديد من الأسئلة المتبقية حول وميض Gaia17bpp، مثل ما إذا كان حقا قرص من الغبار تسبب في الحدث، وإذا كان الأمر كذلك، كيف ظهر القرص ومما هو مكون.

ونظرا لندرة مثل هذا السلوك، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لكشف هذه الألغاز. ولكن في الوقت الحالي، يعد هذا "أطول حدث وامض وجدناه في أرشيفات البيانات العامة وأعمقها" وفقا لتزانيداكيس