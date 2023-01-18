شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه؟.. ميزة واتساب التى تتيح لك إرسال رسائل إلى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم WhatsApp ميزة جديدة تتيح لك إرسال رسائل إلى نفسك مثل التذكيرات وقوائم التسوق، وأكد Meta مع TechCrunch أنه تم اكتشاف الميزة، التي أطلق عليها اسم "أرسل إلى نفسك"، لأول مرة بواسطة WaBetaInfo منذ عدة أسابيع كجزء من اختبار تجريبي، ولكن يتم الآن طرحها عالميًا لمستخدمي iOS وAndroid فى الأسابيع المقبلة.

وبمجرد حصولك على التحديث، ستتمكن من رؤية نفسك في أعلى قائمة جهات الاتصال عند إنشاء رسائل جديدة، وبمجرد الضغط فوق ذلك ستتمكن من إرسال الملاحظات والتذكيرات وقوائم التسوق وأي شيء آخر قد تحتاج إلى تذكره لنفسك.

ويساعد الإشعار الناتج، إذا تم تمكينه، في التأكد من عدم تجاهل ملاحظتك الذاتية، ويمكن للمستخدمين أيضًا تثبيت محادثات "Message Yourself" الخاصة بهم في أعلى قائمة المحادثات لتسهيل الوصول إليها.

وقبل بدء هذة الميزة يمكنك فقط إرسال رسائل لنفسك من خلال إنشاء مجموعة معك كعضو فقط أو باستخدام ميزة "اضغط للدردشة" في التطبيقات، وكلاهما حل غير أنيق في أحسن الأحوال، وتقدم منصة Rival Signal بالفعل ميزة تسمى "Note to Self" تقوم بنفس الشيء، على الرغم من أنها مدفونة في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك بدلاً من أن تكون متاحة في الأعلى، والميزة ستكون على Android أو iOS.