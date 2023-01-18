شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 0.80% لتصل لـ21،201 دولارًا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين اليوم الأربعاء بأرباح بلغت حوالي 0.80% في كل من التبادلات الدولية، حيث بلغت قيمة البيتكوين، وقت كتابة هذا التقرير 21،201 دولارًا، على الرغم من زخم السوق المتقلب، استمرت البيتكوين في ارتفاع قيمتها خلال الأيام الخمسة الماضية.

وارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 76 دولارًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفي الوقت نفسه، تعكس الرسوم البيانية لأسعار العملات المشفرة معنويات عالية التقلب التي تؤثر على سوق العملات المشفرة العالمية.

اتبعت إيثر البيتكوين لتسجيل الأرباح، مع ارتفاع في الأسعار بنسبة 0.90%، لتصل إلى1،581 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

أظهرت بيانات CoinMarketCap أن التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة ارتفع في الساعات الأربع والعشرين الماضية بنسبة 0.66% ليصل إلى 996 مليار دولار.