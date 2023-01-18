شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم Tesla يقفز بنحو 7%.. هل بدأت حرب الأسعار؟ والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي ذلك في ظل زيادة التنافسية في صناعة السيارات الكهربائية عالمياً حيث تكافح Tesla للحفظ على نصيب الأسد في السوق.
كانت Tesla قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خفض أسعار بعض موديلات سياراتها من الطراز موديل واي وأيضا موديل 3 في عدد من الأسواق الرئيسية لا سيما الولايات المتحدة والصين وألمانيا.
كما أقرت الشركة الأمريكية تخفيضات في أسعار سياراتها أيضا في كل من اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة تناهز 10%.
وتجدر الإشارة إلى أن حصة Tesla في سوق السيارات الكهربائية انخفضت من 79% في عام 2020 إلى 65% حتى سبتمبر أيلول من عام 2022، بحسب تقديرات S&P Global Mobility.
وكشف محللون لـCNBC عن أن سوق السيارات الكهربائية عالمياً يشهد حرباً للأسعار مع تنامي التنافسية مع شركات السيارات مثل General Motors وFord وغيرهما.
وفي ختام جلسة أمس الثلاثاء، قفز سعر سهم Tesla بنسبة 7.4% إلى 131.4 دولار وبلغ اعلى سعر له في الجلسة عند 131.7 دولار.