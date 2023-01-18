شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم ‏Tesla‏ يقفز بنحو 7%.. هل بدأت حرب الأسعار؟‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سهم ‏Tesla‏ خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو ملحوظ بدعم من إعلان ‏شركة السيارات الكهربائية الأميركية عن قرارها الأسبوع الماضي بشأن أسعار ‏منتجاتها حسبما نقلت CNBC.

ويأتي ذلك في ظل زيادة التنافسية في صناعة السيارات الكهربائية عالمياً حيث ‏تكافح ‏Tesla‏ للحفظ على نصيب الأسد في السوق.‏

كانت ‏Tesla‏ قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خفض أسعار بعض موديلات ‏سياراتها من الطراز موديل واي وأيضا موديل 3 في عدد من الأسواق الرئيسية لا ‏سيما الولايات المتحدة والصين وألمانيا.‏

وتراوح قرار خفض الأسعار بين 1% و20% على سياراتها الكهربائية بالأسواق ‏السالف ذكرها، وفي الصين على وجه الخصوص، يعد قرار خفض أسعار سيارات ‏Tesla‏ هو الثاني في أقل من ثلاثة أشهر.‏

كما أقرت الشركة الأمريكية تخفيضات في أسعار سياراتها أيضا في كل من اليابان ‏وكوريا الجنوبية بنسبة تناهز 10%.‏

وتجدر الإشارة إلى أن حصة ‏Tesla‏ في سوق السيارات الكهربائية انخفضت من ‏‏79% في عام 2020 إلى 65% حتى سبتمبر أيلول من عام 2022، بحسب ‏تقديرات ‏S&P Global Mobility‏.‏

وكشف محللون لـCNBC‏ عن أن سوق السيارات الكهربائية عالمياً يشهد حرباً ‏للأسعار مع تنامي التنافسية مع شركات السيارات مثل ‏General Motors‏ ‏وFord‏ وغيرهما.‏

وفي ختام جلسة أمس الثلاثاء، قفز سعر سهم ‏Tesla‏ بنسبة 7.4% إلى 131.4 دولار ‏وبلغ اعلى سعر له في الجلسة عند 131.7 دولار.‏