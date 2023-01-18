شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مضخة الثدى Willow لديها الان تطبيق على آبل واتش .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركة Willow التى تصنع مضخات الثدي الذكية إلى تسهيل مراقبة جلسات الضخ والتحكم فيها على المستخدمين، وتحتوي مضخة Willow 3.0 وهى مضخة لاسلكية يمكن ارتداؤها على تطبيق مصاحب لـ Apple Watch ، وفقا لتطبيق engadget.

وعلى هذا النحو لن تحتاج بالضرورة إلى هاتفك لإدارة جلسات الضخ (على الرغم من أن جهاز iPhone الخاص بك سيظل في حاجة إلى أن يكون على بعد 30 قدمًا من كل من المضخات وساعتك).

ويتيح التطبيق للمستخدمين بدء الجلسات وإيقافها مؤقتًا ، والتبديل بين وضعي مضخة التحفيز والتعبير وضبط مستويات الشفط ، كل ذلك من معصمهم، وستعلمك ساعتك أيضًا بانتهاء جلستك الأخيرة ، وتعرض إنتاج الحليب لكل مضخة في الوقت الفعلي وتظهر مستوى البطارية لكل مضخة.

وقالت لورا تشامبرز الرئيسة التنفيذية للشركة في بيان إن أكثر من نصف مستخدمي Willow "يستخدمون بانتظام Apple Watch ويريد الكثيرون التحكم في مضخاتهم بساعاتهم الذكية".

وأضاف تشامبرز أن Willow صممت التطبيق لمنح المستخدمين مزيدًا من "السهولة والتحكم" في جلسات الضخ، وستحتاج إلى Apple Watch Series 3 أو أعلى و watchOS 8 على الأقل لاستخدام تطبيق Willow 3.0