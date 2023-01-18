شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف يراقبك؟ علامات تحذرك عند اختراق كاميرا الويب أو الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خبير في الأمن السيبراني عن العلامات الدالة على أن المتسللين يستخدمون كاميرا الويب أو كاميرا الهاتف الذكي للتجسس عليك، حيث حددت Tove Marks نظرة عامة على العلامات الثلاث الأولى التي يجب الانتباه إليها: أحد المبتزين يتصل بك، وكاميرا الويب الوامضة أو ضوء الكاميرا، واستنزاف بطارية الجهاز بشكل أسرع من المعتاد.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضحت الخبيرة، أن المتسلل يحتاج فقط إلى زرع جزء صغير من التعليمات البرمجية الضارة للوصول إلى الكاميرات، وقد لا يعرف المستخدمون أبدًا أنهم يتعرضون للهجوم.

تشارك Marks أيضًا نصائح حول تقليل مخاطر التعرض لهجوم، مثل استخدام غطاء الكاميرا وتحديث نظام التشغيل الخاص بك باستمرار.

شاركت في بيان: "إذا كانت هناك أدنى فجوة في أمان جهازك، فيمكن للمتسلل التسلل وتوسيع هذه الفجوة للوصول الكامل".

كما أنه مع وجود العديد من أنواع البرامج الضارة الموجودة اليوم، قد لا تتمكن أبدًا من معرفة مصدر الفيروسات أو برامج التجسس، فتتطور الجريمة الإلكترونية باستمرار وعليك مواكبة أحدث التطورات للبقاء في أمان".

تعد علامة التحذير الأولى هي اتصال متسلل أو مبتز بك، وهو ما توصفه بإنه "أسوأ سيناريو"، ويدعي هؤلاء الفاعلون السيئون أن لديهم صورًا حساسة لك ويخططون لنشرها عبر الإنترنت إذا كنت لا تلبي مطالبهم.

أما علامة التحذير الثانية هي إذا رأيت الضوء على الكاميرا يومض، وتحتوي معظم كاميرات الويب على ضوء صغير إلى اليسار أو اليمين يتم تشغيله عندما تكون كاميرا الويب قيد الاستخدام، وتشير أجهزة iPhone إلى أن الكاميرا قيد الاستخدام بنقطة خضراء على الواجهة.

أما بالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية بشكل عام، فربما تم اختراق الكاميرا إذا رأوا الرمز على الشاشة والكاميرا ليست قيد الاستخدام.

قد لا يكون أحد المتسللين هم السبب في هذا الرمز، بل هو أحد التطبيقات التي تعمل في الخلفية التي تسبب ذلك، فإذا كنت تريد التأكد، قم بإيقاف تشغيل جميع التطبيقات في مدير المهام الخاص بك إذا لزم الأمر، وإذا كان الضوء لا يزال قيد التشغيل، على الرغم من أنك لا تستخدم كاميرا الويب، فمن الأفضل إجراء فحص للبرامج الضارة للتأكد من عدم تعرض الكاميرا للاختراق، واعلم أنه حتى لو كان الضوء مطفأ ، فربما تتعامل مع كاميرا ويب تم اختراقها.

قد يتمكن مخترق كاميرا الويب من إطفاء الضوء، أو ربما تكون قد أوقفته بنفسك في الإعدادات، أما آخر التفاصيل التي يجب الانتباه إليها هي ما إذا كانت بطارية الجهاز تنفد بشكل أسرع من المعتاد، فهذا ناتج عن استهلاك الكاميرا للطاقة لأنها تعمل باستمرار.