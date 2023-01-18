شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن معالج M2 Pro و M2 Max لأجهزة Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلى جانب أجهزة كمبيوتر MacBook Pro المحمولة الجديدة ، كشفت أبل أيضًا عن معالجين جديدين لأجهزة Mac، حيث يعمل M2 Pro على تطوير بنية M2 لتقديم وحدة معالجة مركزية تصل إلى 12 نواة ووحدة معالجة رسومات جرافيك تصل إلى 19 نواة ، بالإضافة إلى ذاكرة موحدة سريعة تصل إلى 32 جيجابايت.

ويعتمد M2 Max على إمكانيات M2 Pro ، بما في ذلك وحدة معالجة رسومات تصل إلى 38 نواة ، ومضاعفة عرض النطاق الترددي للذاكرة الموحدة ، وما يصل إلى 96 جيجابايت من الذاكرة الموحدة.

كما تتميز كلا الرقائق بتقنيات مخصصة محسنة ، بما في ذلك محرك عصبي أسرع ذي 16 نواة ومحرك وسائط قوي من أبل ، حسبما قالت شركة آبل في بيان صحفي.





مميزات M2 Pro تم تصميم معالج M2 باستخدام تقنية معالجة 5 نانومتر من الجيل الثاني ويتكون من 40 مليار ترانزستور - ما يقرب من 20 في المائة أكثر من M1 Pro ، ومضاعفة الكمية في M2، وهو يتميز بعرض نطاق ترددي موحد للذاكرة يبلغ 200 جيجابايت / ثانية - ضعف مثيله في M2 - وما يصل إلى 32 جيجابايت من الذاكرة الموحدة ذات زمن الوصول المنخفض.

ويتكون الجيل التالي من وحدة المعالجة المركزية ذات 10 أو 12 نواة من ما يصل إلى ثمانية نوى عالية الأداء وأربع نوى عالية الكفاءة ، مما ينتج عنه أداء وحدة المعالجة المركزية متعددة الخيوط أسرع بنسبة تصل إلى 20 في المائة من وحدة المعالجة المركزية 10 أنوية في M1 Pro.

وتدعي شركة أبل أن تطبيقات مثل Adobe Photoshop تشغل أعباء عمل ثقيلة بشكل أسرع من أي وقت مضى ، وأن التجميع في Xcode أسرع بما يصل إلى 2.5 مرة مقارنة بأسرع MacBook Pro المستند إلى Intel.

ويمكن تكوين وحدة معالجة الرسومات في M2 Pro بما يصل إلى 19 مركزًا - ثلاثة أكثر من وحدة معالجة الرسومات في M1 Pro - وتتضمن ذاكرة تخزين مؤقت L2 أكبر، وقالت شركة آبل إن سرعات الرسومات تصل إلى 30 في المائة أسرع من M1 Pro.





مميزات M2 Maxيتكون M2 Max من 67 مليار ترانزستور - 10 مليار أكثر من M1 Max وأكثر من 3x من M2، ويبلغ عرض النطاق الترددي للذاكرة الموحدة الذي يبلغ 400 جيجابايت / ثانية ضعف عرض النطاق الترددي للذاكرة M2 Pro ، و 4 أضعاف M2 ، ويدعم ما يصل إلى 96 جيجابايت من الذاكرة الموحدة السريعة ، وفقًا لشركة أبل.

ويتميز M2 Max بنفس الجيل التالي من وحدة المعالجة المركزية ذات 12 نواة مثل M2 Pro، وتعد وحدة معالجة الرسومات أكثر قوة مع ما يصل إلى 38 نواة ويتم إقرانها بذاكرة تخزين مؤقت L2 أكبر، وترتفع سرعات الرسومات بنسبة تصل إلى 30 في المائة أسرع من M1 Max، وتدعي شركة أبل أنه مع وجود ذاكرة تبلغ 96 جيجابايت ، يمكن لجهاز MacBook Pro الجديد مع M2 Max "معالجة المشروعات كثيفة الرسومات التي لا تستطيع الأنظمة المنافسة تشغيلها".