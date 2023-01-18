شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام هاتفك للعثور على الكاميرات المخفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تقيم في سكن جديد بالإيجار أو مسافر إلى بلد جديد وتخاف من الغرفة التي تقيم بها، لعل أحدهم أخفى كاميرا في إحدى زوايا المكان، يمكنك أن تتأكد من احترام خصوصيتك، وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فهناك طريقتان يمكنك من خلالهما معرفة إذا كانت هناك أي كاميرات خفية في مساحتك.

استخدم هاتفك للعثور على كاميرا مجهزة بالأشعة تحت الحمراء

إذا أرادت الكاميرا التقاط حركة أو التقاط صور في غرف منخفضة الإضاءة أو مظلمة، فعادة ما تستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء (IR)، الذي لا يمكن للعين البشرية اكتشافه، ومع ذلك، حتى إذا لم تتمكن من رؤية ضوء الأشعة تحت الحمراء المنبعث من الكاميرا، فمن المفترض أن يكون المستشعر الموجود في كاميرا هاتفك الذكي قادرًا على ذلك، ففي بعض الهواتف، الكاميرا الأمامية هي الوحيدة التي يمكنها التقاط ضوء الأشعة تحت الحمراء؛ في حالات أخرى سيعمل مع كل من الكاميرات الأمامية والخلفية.

إذا كنت ترغب في تجربتها، فيجب عليك أولاً التحقق لمعرفة ما إذا كان هاتفك يعثر على إشارات الأشعة تحت الحمراء، وكيف يمكن ذلك باستخدام جهاز تلفزيون أو جهاز تحكم عن بعد آخر:

• قم بتشغيل كاميرا هاتفك ووجهها نحو جهاز التحكم عن بعد.

• قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد وابحث عن ضوء صغير، سواء كان ثابتًا أو وامضًا، من المحتمل أن يبدو نوعًا ما من اللون الوردي، على الرغم من أنه تم الإبلاغ عنه في أحيان أخرى أنه أزرق أرجواني.

• إذا كنت قد جربت ذلك باستخدام الكاميرا الخلفية ولم تر الضوء الصغير، فجرب ذلك باستخدام الكاميرا الأمامية.

كل ما عليك فعله الآن بعد هذا الاختبار لكاميرتك، أن تجعل الغرفة مظلمة قدر الإمكان، بحيث إذا كانت هناك كاميرا، فسيتم تشغيل الأشعة تحت الحمراء، ثم مسح الغرفة ببطء باستخدام هاتفك، إذا كانت هناك كاميرا نشطة بإضاءة الأشعة تحت الحمراء، فيجب أن تكون قادرًا على العثور عليها.

تحقق من الشبكة الخاصة بك

إذا كنت تتساءل عما إذا كانت هناك كاميرا نشطة في غرفتك ولا تعمل خدعة الأشعة تحت الحمراء (إما بسبب عدم وجود كاميرا من الأساس أو عدم تجهيز الكاميرا بالأشعة تحت الحمراء)، فهناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها العثور على جهاز نشط للتحقق مما هو متصل بالشبكة المحلية.

هناك عدد من تطبيقات محلل الشبكة التي يمكنها العثور على الأجهزة المتصلة بشبكتك المحلية مثل Fing (وهو متاح لكل من Android و iOS)، ولكن هناك العديد من الأدوات المفيدة المتاحة.

يمكن لهذه التطبيقات العثور على جميع الأجهزة الموجودة على شبكتك وإدراجها في قائمة؛ يمكنهم أيضًا السماح لك بتأكيد الأجهزة التي تتعرف عليها بحيث يمكنك العثور بسهولة أكبر على أي جهاز ليس من المفترض أن يكون هناك.

لا يعد أيًا من هاتين الطريقتين مضمونًا بالطبع، إنها مجرد طرق ممكنة يمكنك تجربتها، لذلك إذا كنت قلقًا للغاية، يمكنك الخروج وشراء جهاز كشف ترددات الراديو (RF)، والذي يجب أن يلتقط أي إشارات قادمة من الميكروفونات المخفية أو الكاميرات.