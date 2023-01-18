شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نزيف سوق التكنولوجيا لا يتوقف.. فصل 24 ألف موظف عالميا خلال أسبوعين فقط والان مع تفاصيل الخبر
وفي عام 2022 ، قامت أكثر من 1000 شركة بتسريح 154336 عاملاً ، وفقًا للبيانات الواردة من موقع تتبع تسريح العمال Layoffs، فيما تستمر عمليات التسريح الجماعي للعاملين في مجال التكنولوجيا في عام 2022 في العام الجديد ، وتعد الشركات الهندية والشركات الناشئة من بين الشركات الرائدة في طرد الموظفين.
وقد بدأ عام 2023 بشكل سيئ للعاملين في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم ، حيث قامت 91 شركة بتسريح أكثر من 24000 موظف تقني في أول 15 يومًا من هذا الشهر ، مما يشير إلى أيام أسوأ قادمة، فيما أعلنت أمازون عن خطط لتسريح 18000 موظف على مستوى العالم ، بما في ذلك ما يقرب من 1000 موظف في الهند.
وفي الوقت نفسه ، فإن موقع LinkedIn مليء بالبحث عن الوظائف ، وعروض الدعم للأصدقاء والزملاء المسرحين ، والنصائح للتعامل مع العقبات المهنية حيث تقوم العديد من الشركات بتقليص قوتها العاملة للتنقل في بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة.
ووفقًا لشركة أبحاث السوق Sensor Tower ، تم تنزيل تطبيق LinkedIn ما يقدر بنحو 58.4 مليون مرة في عام 2022 عبر متجر Google Play ومتاجر تطبيقات Apple على مستوى العالم ، بزيادة قدرها 10 بالمائة عن عام 2021.