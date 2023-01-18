علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تقرير: نمو إيرادات المبيعات العالمية لأشباه الموصلات لحوالي 602 مليار دولار خلال 2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نمو إيرادات المبيعات العالمية لأشباه الموصلات لحوالي 602 مليار دولار خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير جديد إن إيرادات أشباه الموصلات العالمية زادت بنسبة 1.1 في المائة في عام 2022 لتصل إلى إجمالي 601.7 مليار دولار ، مقارنة بـ 595 مليار دولار في عام 2021، ووفقًا لـ Gartner ، زادت الإيرادات المجمعة لأكبر 25 بائعًا لأشباه الموصلات بنسبة 2.8٪ في عام 2022 وشكلت 77.5٪ من السوق.

 

وبحسب Andrew Norwood ، نائب رئيس التحليل في جارتنر :"بحلول النصف الثاني من عام 2022 ، بدأ الاقتصاد العالمي في التباطؤ في ظل ضغوط التضخم المرتفع ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وتكاليف الطاقة المرتفعة ، واستمرار إغلاق Covid-19 في الصين ، مما أثر على العديد من سلاسل التوريد العالمية".

 

واحتفظت شركة Samsung Electronics بالمرتبة الأولى ، على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 10.4 في المائة في عام 2022 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض في الذاكرة ومبيعات فلاش NAND ، وفقًا للتقرير.

 

واحتفظت إنتل بالمركز الثاني بحصة سوقية بلغت 9.7 في المائة. ومع ذلك ، تأثرت الشركة بالتراجع الكبير في سوق أجهزة الكمبيوتر الاستهلاكية والمنافسة القوية في أعمال المعالجات الأساسية x86 وتراجع نمو الإيرادات بنسبة 19.5 في المائة.

وعلاوة على ذلك ، كانت الذاكرة ، التي شكلت ما يقرب من 25 في المائة من مبيعات أشباه الموصلات في عام 2022 ، هي فئة الأجهزة الأسوأ أداءً ، حيث شهدت انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 10 في المائة ، حسبما ذكر التقرير، وزادت الإيرادات غير المتعلقة بالذاكرة الإجمالية بنسبة 5.3 في المائة في عام 2022 ، ولكن تباين الأداء بشكل كبير عبر فئات الأجهزة.

 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا