شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نمو إيرادات المبيعات العالمية لأشباه الموصلات لحوالي 602 مليار دولار خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير جديد إن إيرادات أشباه الموصلات العالمية زادت بنسبة 1.1 في المائة في عام 2022 لتصل إلى إجمالي 601.7 مليار دولار ، مقارنة بـ 595 مليار دولار في عام 2021، ووفقًا لـ Gartner ، زادت الإيرادات المجمعة لأكبر 25 بائعًا لأشباه الموصلات بنسبة 2.8٪ في عام 2022 وشكلت 77.5٪ من السوق.

وبحسب Andrew Norwood ، نائب رئيس التحليل في جارتنر :"بحلول النصف الثاني من عام 2022 ، بدأ الاقتصاد العالمي في التباطؤ في ظل ضغوط التضخم المرتفع ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وتكاليف الطاقة المرتفعة ، واستمرار إغلاق Covid-19 في الصين ، مما أثر على العديد من سلاسل التوريد العالمية".

واحتفظت شركة Samsung Electronics بالمرتبة الأولى ، على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 10.4 في المائة في عام 2022 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض في الذاكرة ومبيعات فلاش NAND ، وفقًا للتقرير.

واحتفظت إنتل بالمركز الثاني بحصة سوقية بلغت 9.7 في المائة. ومع ذلك ، تأثرت الشركة بالتراجع الكبير في سوق أجهزة الكمبيوتر الاستهلاكية والمنافسة القوية في أعمال المعالجات الأساسية x86 وتراجع نمو الإيرادات بنسبة 19.5 في المائة.

وعلاوة على ذلك ، كانت الذاكرة ، التي شكلت ما يقرب من 25 في المائة من مبيعات أشباه الموصلات في عام 2022 ، هي فئة الأجهزة الأسوأ أداءً ، حيث شهدت انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 10 في المائة ، حسبما ذكر التقرير، وزادت الإيرادات غير المتعلقة بالذاكرة الإجمالية بنسبة 5.3 في المائة في عام 2022 ، ولكن تباين الأداء بشكل كبير عبر فئات الأجهزة.