شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ساعة أبل يمكنها الكشف عن انسداد الأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن ساعة أبل ساعدت في اكتشاف انسداد في الأوعية الدموية غير مشخص في القلب لدى امرأة، حيث عانت سيدة تدعى Elain Thompson من نوبات في عام 2018 وكجزء من علاجها بعد التشخيص ، اقترحت ابنتها ارتداء Apple Watch لمراقبة صحتها ، وفقًا لتقارير AppleInsider.

وقد تلقت طومسون مؤخرًا تنبيهًا من Apple Watch الخاص بها بأن ضربات قلبها غير عادية، وبعد ذلك ، ذهبت إلى طبيب القلب وتم تزويدها بجهاز مراقبة القلب لمدة أسبوع، وفي إحدى الحالات ، نبهت الشاشة المستشفى بعد توقف قلبها لمدة 19 ثانية أثناء نومها.

وقال التقرير إن الأطباء شخّصوا طومسون بانسداد في القلب وركّبوا جهاز تنظيم ضربات القلب للمساعدة في حالتها، ونُقل عن طومسون قولها: "لقد أنقذت حياتي، لو لم أحصل على التنبيه ، لما أحضرته مع الطبيب، والآن أرتدي Apple Watch طوال الوقت".

وأضافت: "كان الأمر مخيفًا للغاية أن أعرف أنني قد أموت. لقد توقفت عن العمل لمدة 19 ثانية. ربما لم أستيقظ"، وفي الوقت نفسه ، في أكتوبر من العام الماضي ، ساعدت Apple Watch في اكتشاف سرطان نادر لدى فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا.