شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين توافق على 88 لعبة فيديو جديدة في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت الجهة المنظمة لألعاب الفيديو في الصين تراخيص نشر 88 لعبة على الإنترنت ، بما في ذلك عناوين مملوكة لشركة Tencent Holdings Ltd و NetEase Inc و miHoYo، وأظهرت القائمة التي نشرتها وكالة الصحافة الوطنية والإدارة العامة ، أن شركة Tencent ومقرها شنتشن ، حصلت على رخصة لعبة واحدة على الأقل للعبة محمولة تسمى "Yuanmengzhixing".

كما حصلت NetEase ، ثاني أكبر شركة ألعاب في الصين ، على ترخيص لعبة إطلاق نار باسم "Chaofanxianfeng"، وحصل MiHoYo ، المطور الشهير وراء Genshin Impact ، على ترخيص واحد للعبة تسمى Honkai: Star Rail.

وعلى عكس معظم البلدان الأخرى ، تحتاج ألعاب الفيديو إلى موافقة الجهات التنظيمية قبل طرحها في الصين ، أكبر سوق للألعاب في العالم. عندما اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد صناعة الألعاب في أغسطس الماضي ، بدأت تجميدًا لمدة تسعة أشهر في عملية الموافقة على الترخيص.

وفي الشهر الماضي ، منحت الصين تراخيص نشر لـ 44 لعبة أجنبية للإصدار المحلي بعد ما يقرب من 18 شهرًا ، مما يمثل فعليًا نهاية الحملة الصينية على الصناعة.