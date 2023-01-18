شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية ترجمة رسالة على واتس آب قبل إرسالها والان مع تفاصيل الخبر
لحسن الحظ ، يحتوي واتس آب على ميزة ترجمة مضمنة يمكنها مساعدتك في فهم الرسائل المكتوبة بلغات مختلفة، وفي هذا الدليل ، سنوضح لك كيفية استخدام ميزة الترجمة على واتس آب:
- افتح دردشة واتس آب واكتب رسالة جديدة
- اضغط لفترة طويلة (انقر مع الاستمرار) على الرسالة حتى تظهر قائمة.
- حدد "المزيد" من القائمة.
- حدد خيار "الترجمة" الذي يظهر.
- ستظهر نافذة منبثقة تعرض الرسالة المترجمة.
إذا لم تتم ترجمة الرسالة إلى لغتك المفضلة ، يمكنك تحديد اللغة التي تريد ترجمة الرسالة إليها.
ملاحظة: هذه الميزة متاحة فقط في إصدار واتس آب 2.20.206.24 والإصدارات الأحدث على Android ، والإصدار 2.20.70 والإصدارات الأحدث على iPhone.
بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي واتس آب أيضًا على ميزة مضمنة يمكنها ترجمة الرسائل تلقائيًا بين اللغات، يمكن تفعيل هذه الميزة في إعدادات واتس آب، ضمن "الدردشات"> "اللغة"