شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح خدمة Azure OpenAI هذا الأسبوع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح Microsoft خدمة Azure OpenAI هذا الأسبوع، مما يسمح للشركات بدمج أدوات مثل DALL-E في تطبيقات السحابة الخاصة بهم، وفقا لتقرير theverge.

وقامت Microsoft باختبار خدمة Azure هذه لما يزيد قليلاً عن عام، وستشمل قريبًا الوصول إلى ChatGPT ، الذكاء الاصطناعي للمحادثة الذي احتل العناوين الرئيسية العام الماضي.

وتتميز خدمة Azure OpenAI بعدد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي صممتها OpenAI بما في ذلك GPT-3.5 و Codex و DALL-E ، بحيث يمكن للشركات والمطورين استخدام هذه الأنظمة في تطبيقاتهم وأعباء العمل الخاصة بهم.

وتعمل Microsoft بشكل أساسي على حزم GPT-3.5 مع التوسع الذي تتوقعه من Azure وإضافات الإدارة ومعالجة البيانات، ويمكن للمطورين استخدام Azure OpenAI لإنشاء تطبيقات تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتذاكر الدعم أو لمطابقة المحتوى لتحسين نتائج البحث في المتاجر عبر الإنترنت، ويتم بالفعل استخدام هذه النماذج على نطاق واسع كأدوات لتلخيص المستندات وتحليل النص.

وتستخدم Microsoft خدمة Azure OpenAI الخاصة بها لتشغيل GitHub Copilot ، وهي خدمة بقيمة 10 دولارات شهريًا تساعد في اقتراح أسطر من التعليمات البرمجية للمطورين داخل محرر التعليمات البرمجية الخاص بهم.

ويستخدم Power BI أيضًا نماذج اللغة الطبيعية GPT-3 لإنشاء الصيغ والتعبيرات ، ويستخدم تطبيق Microsoft Designer القادم DALL-E 2 لإنشاء فن من المطالبات النصية.

ويأتي إطلاق Azure OpenAI بعد أيام فقط من شائعات عن سعي Microsoft لدمج ChatGPT ونماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى بلغة OpenAI في منتجاتها وخدماتها. يشاع أن Microsoft تستعد لتحدي Google من خلال تكامل ChatGPT في نتائج بحث Bing ، ويقال إن الشركة تبحث في دمج بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي اللغوية في تطبيقات Word و PowerPoint و Outlook.