شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى ينشئ لقطات لأشخاص بطريقة واقعية ولكن بها أخطاء تكشفها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للذكاء الاصطناعي الآن السماح للأشخاص باختراع حياة اجتماعية من خلال إنشاء صور تشير إلى أنهم حضروا حفلة لم تحدث أبدًا ومع أصدقاء غير موجودين، حيث أنشأ مستخدم تويتر "Miles" مجموعة ذات مظهر واقعي باستخدام نظام AI Midjourney، الذي أنتج صورًا لنساء يبتسمن للكاميرا ورجال يرفعون أكوابهم خلال حفل.

شكل الوشم فى صور الذكاء الاصطناعى

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تبدو الصور وكأنها لقطات واقعية لأصدقاء في حفلة، لكن نظرة فاحصة قد تكشف الأخطاء التي ارتكبها الذكاء الاصطناعى، فإن الناس يبتسمون بأفواه مليئة بالأسنان، والأيدي تنمو بأصابع كثيرة والوشم يبدو وكأنه عفن ينمو على جلدهم.

يعد Midjourney هو برنامج ذكاء اصطناعي يقوم ينشأ صور من أوصاف نصية، هذا يعني أن المستخدمين يكتبون الكلمات الرئيسية لما يريدون صنعه، ويعمل الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور بناءً على الموضوع.

نشر مستخدم تويتر "Rural Anarchy": "الطريقة الوحيدة لمعرفة حقيقة الصور بسهولة هي عد الأصابع، 5 هو حقيقي، 6 إنه مشكوك فيه، 7 هو بالتأكيد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

صورة الذكاء الاصطناعى لرجال فى حفل

كما أنه إلى جانب وجود الكثير من الأصابع، فإن النساء لديهن أيضًا أسنان كثيرة جدًا، وتُظهر الصور التالية رجالاً، ربما تم التقاطهم خلال حفلة منزلية في عطلة نهاية الأسبوع، مجموعة من ثلاثة يرفعون أكوابهم للتعبير عن فرحتهم، لكن ليس لديهم فقط كمية زائدة من الأصابع، ولكن أحدهم لديه يد نمت من ذراعه.