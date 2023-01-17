شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موجات راديو تضرب الأرض قد تؤدى إلى حل أحد ألغاز الكون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفاد فريق من العلماء بأن الانفجارات المتكررة للطاقة التي تأتي من أعماق الفضاء يمكن أن تحل أخيرا أحد أعمق ألغاز الكون، وأشار العلماء إلى أن سلسلة من الانبعاثات الشديدة لموجات الراديو تأتي من نجم مغناطيسي، وقد تكون خصائصها مهمة لفهم ماهيتها.
لكن العلماء يعتقدون الآن أن سلسلة من الانبعاثات، التي اكتشفت على الأرض في عام 2020، يمكن أن تساعد أخيرا في حل بعض هذا اللغز.
وفي الأيام التي تلت ذلك، تم الكشف عن ثلاث انفجارات راديوية مكثفة. وكلا الحدثين (خلل الدوران وإشارات الراديو) نادران. ويقول العلماء إن حقيقة حدوثهما معا تشير إلى أنهما مرتبطان.
وقد يكون هذا الجمع مفيدا في معرفة كيفية حدوث كل من النجوم المغناطيسية والانفجارات الراديوية السريعة (FRB)، وما الذي يطلقها.
ويفترض العلماء أن النجم المغناطيسي يطلق البلازما التي تسببت في حدوث رياح أبطأت الزخم الزاوي للنجم والحقل المغناطيسي، ما أدى معا إلى انفجارات راديوية، ونُشرت النتائج مفصلة في مجلة Nature Astronomy.