شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف هام لتقنية الزراعة القديمة يمكن أن يثبّت حجم المحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرا لأن المناخات في جميع أنحاء العالم تزداد قسوة ولا يمكن التنبؤ بها، تتزايد المخاوف بشأن الأمن الغذائي لعالمنا، وفقا لتقرير RT .

وبالفعل، تنخفض أحجام المحاصيل الأساسية مثل الذرة والقمح في المناطق الاستوائية على خطوط العرض المنخفضة وفي المناطق الجافة مثل الأراضي الجافة الإفريقية وأجزاء من البحر الأبيض المتوسط، والدول الغنية بعيدة كل البعد عن الحصانة.

وشهدت أستراليا انخفاضا في المحاصيل بنسبة 30% تقريبا بين عامي 1990 و2015 بسبب انخفاض هطول الأمطار.

وأثناء دراسة التنوع الغذائي في عام 2011، عثر عالم البيئة مورغان رويل، الذي يعمل حاليا في جامعة كلارك، بالصدفة على إحدى التقنيات الممكنة التي يمكن أن تساعد في تثبيت حجم المحاصيل.

وهذه الممارسة التي كانت منتشرة في يوم من الأيام تستخدم الآن فقط من قبل المزارع الصغيرة في أماكن مثل القوقاز والجزر اليونانية والقرن الإفريقي، وعلى الرغم من كونها بسيطة للغاية، إلا أن معظم مجتمع الزراعة الإيكولوجية لم يكن على دراية بها.

ومع ذلك، يستخدم المزارعون هذه التقنية منذ أكثر من 3000 عام في 27 دولة على الأقل، وربما كان هو ما أدى إلى ظهور الزراعة في المقام الأول.

وتتمثل الطريقة في زراعة الحشائش - مزيج مركب من الحبوب التي يمكن أن تشمل الأرز والدخن والقمح والجاودار والشعير والمزيد - وحصادها جميعا معا لفصلها أو استخدامها كمنتج واحد.

ومن خلال العمل في جامعة كورنيل، أجرى رويل وزملاؤه مراجعة للعمل السابق، حيث أظهروا أن حشوات الماسلين أعطت ثباتا أعلى في ظل الظروف المتغيرة، ومن خلال تغيير تكوين الأنواع في كل موسم، يمكن للمزارعين التحوط ضد تأثيرات المناخ دون الحاجة إلى تدخل إضافي.

ويقول رويل: "إنه هذا الكيان المتجاوب الذي يتطور باستمرار، يعمل بمفرده خارج سيطرة المزارع للاستجابة لأي ظروف تحدث، لذا، بغض النظر عن أي شيء، ستكون قادرا على صنع الخبز بهذا".

وتتيح العملية للبيئة اختيار الأنواع التي ستزدهر، وإذا استمرت الظروف البيئية في التحول في اتجاه واحد، فإن مزيج البذور للموسم التالي سيتحول أيضا وفقا لهذا الاتجاه أيضا. إنه أسرع من التطور، إذا كان لديك نوع واحد ضعيف، فسيستغرق الأمر وقتا طويلا للتكيف، كما يوضح عالم النبات العرقي أليكس ماكالفاي الآن في حديقة النباتات في نيويورك

وعندما يحدث الجفاف، سيحتوي المحصول الناتج على سلالات الشعير الأكثر مقاومة للجفاف، وكمية أقل من القمح على سبيل المثال، لكن القمح لا يزال موجودا للسيطرة عليه إذا كان هناك موسم رطب مفاجئ.

وكان الباحثون ينصحون بالابتعاد عن الزراعة الأحادية، ما قد يكون مفيدا في كثير من الحالات، لأن زراعة أنواع متعددة من المحاصيل أفضل بكثير لإدارة الآفات والتخصيب وصحة الحياة البرية والاستدامة، ومع ذلك، فإن الاستزراع المتعدد الأنواع يمثل مشكلة بالنسبة للزراعة على نطاق واسع والتي تعتمد على الآلات للحصاد والمعالجة.

ونظرا لأنه يمكن استخدام نفس الماكينة لحصاد كل نوع من أنواع الحبوب داخل مزيج الماسلين، يمكن توسيع نطاق العملية، وتتمتع الصناعة الحديثة بخبرة في فرز أنواع الحبوب على نطاق واسع أيضا.

ولا يزال الماسلين ينقل العديد من الفوائد البيئية للثقافات المتعددة التي تتضمن أنواعا مختلفة تماما من النباتات، مثل مقاومة الأمراض وحشرات الآفات التي تتطلب اعتمادا أقل على المبيدات الحشرية التي تسبب جميع أنواع الضرر للحياة البرية.