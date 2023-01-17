شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإنتاج 50% من جميع وحدات أيفون في الهند بدلاً من الصين بحلول عام 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة Apple إنتاج 50 % من جميع وحدات iPhone في الهند بحلول عام 2027، حيث كان لوباء COVID-19 والقيود التي فرضها تأثير سلبي على العديد من الشركات التي لديها مصانع إنتاج في بلد واحد، وكانت موجات الوباء العديدة التي اندلعت في الصين دمرت قطاع التكنولوجيا، وكان لقيود الدولة أيضًا تأثير كبير على إنتاج شركة Apple، حيث يتمتع شريكها التايواني Foxconn بحضور قوي في البلاد من أجل تقليل اعتمادها على الصين، ويقال إن الشركة تعتزم زيادة قدراتها الإنتاجية في الهند.

وفقًا لتقرير صدر في سبتمبر 2022، توقع أحد المحللين في JP Morgan أن يصل إنتاج iPhone في الهند إلى حوالي 25٪ من إجمالي الإنتاج العالمي بحلول عام 2025، وكان من المتوقع أن تقلل شركة Apple من اعتمادها على الصين في عملية الإنتاج في تقرير South China Morning Post، سيرتفع هذا الرقم إلى 50٪ بحلول عام 2027.

وفقًا لتوقعات الأسبوع الماضي من قبل Luke Lin ، المحلل في وحدة الأبحاث في صحيفة DigiTimes التايوانية، قد تنتج الهند واحدًا من كل اثنين من أجهزة iPhone في العالم بحلول عام 2027، مقارنة بالحالة الحالية التي تقل عن 5 %.

وتنتج الهند حاليًا 5 % فقط من جميع أجهزة iPhone وبحسب ما ورد ضغطت شركة آبل على ذراعها الهندي بشكل أقوى قليلاً هذا العام من أجل تعزيز إنتاج سلسلة iPhone 14، وكان لمبادرة COVID-zero في الصين تأثير كبير على نماذج Apple الرئيسية لعام 2022، وفقاً لموقع gadgets360.

تنوي شركة آبل أن تكون مستعدة لجهاز iPhone 15 وتريد بدء الإنتاج في الصين والهند في وقت واحد، وفقًا للتقرير، الذي يقول إن الإنتاج التجريبي قد بدأ بالفعل في الصين في ديسمبر 2022، وأفيد أن الحكومة كانت تبحث في محاولة جلب بعض منتجات iPad من شركة Apple من الصين إلى الهند.

وستلقى هذه الخطوة بلا شك ترحيبًا من قبل الحكومة الهندية لأنها ستعزز حملتها Make in Indiaفي السنوات الأخيرة، ونفذت الهند عددًا من السياسات لتشجيع العلامات التجارية على بدء الإنتاج المحلي في البلاد.

ومن ناحية أخرى، غالبًا ما حذرت Apple من تفسير تقارير سلسلة التوريد على نطاق واسع، وذلك لأن الشركة تفضل استخدام موردين متعددين كلما أمكن ذلك، حتى أي تعديل موثق في أوامر إحدى الشركات يمكن إلغاؤه من خلال محاولة موازنة التغيير في الطلبات لشركة أخرى، ومع ذلك، هناك بعض الأدلة على آثار جهود Apple المستمرة لتحويل الإنتاج بعيدًا عن الصين.

وفقًا لأحد المحللين في نفس التقرير، تتمثل إحدى المشكلات المحتملة في الحفاظ على معايير الجودة في سلسلة توريد أكثر تنوعًا، للوفاء بمعايير الجودة، عملت Apple تقليديًا بشكل وثيق للغاية مع الموردين الصينيين، وبالتالي، قد يكون القلق مبالغًا فيه، نظرًا لأن الكثير من إنتاج Apple حتى خارج الصين يتم مع الشركات التايوانية أو الصينية.