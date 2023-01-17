شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تطور جهازا يقيّم مذاق الـ"نودلز سوبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مقرها ناجانو باليابان مؤخرًا أنها أنشأت أول محلل لطعم المكرونة فى العالم، وهى آلة يمكنها تقدير مذاق الـ "نودلز سوبا" علميًا فى غضون ثوان، وتشتهر محافظة ناجانو اليابانية بشعرية سوبا، وهى مجموعة شهيرة مصنوعة من دقيق الحنطة السوداء، وقد تعاونت شركة Yatsurugigiken Inc المصنعة للأدوات المحلية مع كلية الزراعة بجامعة شينشو لإنشاء أول محلل شهية للنودلز فى العالم، ويطبق الجهاز عالى التقنية مضانا مستحثا بالأشعة فوق البنفسجية LED لحوالى 2 جرام من دقيق الحنطة السوداء ويقيس مستويات الدهون الفوسفورية والبروتينات والمواد الأخرى المتعلقة بالطعم.

عرض تصنيف النكهات

فى غضون ثوانٍ، يتم عرض تصنيفات النكهة فى أربع فئات مختلفة الذوق، والرائحة، والخضرة، والنضارة على شاشة LED، بحسب ما ذكره موقع odditycentral.



نودلز

تقيم النودلز في شكل عددى

وقال ناويا شيميزو ، رئيس شركة "ياتسوجى جيكين"، لصحيفة Asahi اليابانية، "اعتمد أصحاب المطاحن على رؤى العمال المهرة لتقييم النكهة، لكننى أردت تقييم نكهة سوبا فى الشكل العددى وإظهار جودة المعكرونة بطريقة موضوعية".



الجهاز الجديد

الحنطة السوداء

التذوق شيء شخصى للغاية، ويعترف جيكين أن طعم المعكرونة يمكن أن يتأثر بكيفية غليها وتحضيرها، لكن الشركة تقول إنه فيما يتعلق بجودة دقيق الحنطة السوداء، يقدم محللها نتائج موضوعية، حصلت الشركة التى تتخذ من ناجانو مقراً لها بالفعل على براءة اختراع لجهازها المبتكر وهى واثقة من أن مشغلى المطاعم والمطاحن والتعاونيات الزراعية والكيانات الأخرى سيهتمون بشرائه.



طريقة عمل الجهاز

تحليل النكهات

على ما يبدو، بدأت شركة جيكين العمل مع جامعة Shinshu منذ حوالى 7 سنوات، فى محاولة لبناء آلة يمكنها فرز بذور الحنطة السوداء بناءً على جودتها، ومع ذلك، تم إلغاء الخطط لأن بناء نسخة تجارية أثبتت صعوبة، لذلك تحول الاهتمام نحو تحليل نكهة وجودة دقيق الحنطة السوداء.

فى الأشهر المقبلة، تخطط الشركة لإجراء جولات متكررة من الاختبارات الحسية لإثبات العلاقة بين نتائج محلل المعكرونة اللذيذة ومدى تقييم الناس لمذاق ورائحة مختلف أنواع نودلز سوبا.

تدعى الشركة أن أجهزتها يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة لمزارعى الحنطة السوداء لأنها يمكن أن تساعدهم فى إثبات جودة منتجاتهم.

وقال ناويا شيميزو، "إظهار القيم الموضوعية سيساعد فى تصحيح سعر سوبا، والذى يختلف بين مناطق الإنتاج.. سيوفر ذلك التشجيع الذين يعانون من انخفاض أسعار السوق ويؤدى إلى تحسين قيمة السوبا".