علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: أول طائرة حربية كورية جنوبية تنجح فى التحليق بسرعة تفوق الصوت

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القاهرة - سامية سيد - نجحت طائرة كى أفKF-21 الكورية الجنوبية، الملقبة بـ "بوراميه"، وهى أول طائرة حربية محلية اليوم الثلاثاء، فى التحليق بسرعة تفوق الصوت لأول مرة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن هذا النجاح جاء بعد 6 أشهر من نجاحها فى أول تحليق لها في يوليو من العام الماضي، وبعد 22 عاما من إعلان الرئيس الأسبق الراحل كيم داى -جونغ عن اعتزام كوريا الجنوبية تحقيق قفزة ، لتصبح دولة متقدمة تنتج طائرة حربية حديثة في حفل طرح طائرة تدريبية محلية من طراز كى تى-1 فى نوفمبر عام 2000.

يشار إلى أن الطائرة الأسرع من الصوت تتجاوز سرعة واحد ماخ، أي 1,224 كيلومتر في الساعة.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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