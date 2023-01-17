شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول طائرة حربية كورية جنوبية تنجح فى التحليق بسرعة تفوق الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت طائرة كى أفKF-21 الكورية الجنوبية، الملقبة بـ "بوراميه"، وهى أول طائرة حربية محلية اليوم الثلاثاء، فى التحليق بسرعة تفوق الصوت لأول مرة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن هذا النجاح جاء بعد 6 أشهر من نجاحها فى أول تحليق لها في يوليو من العام الماضي، وبعد 22 عاما من إعلان الرئيس الأسبق الراحل كيم داى -جونغ عن اعتزام كوريا الجنوبية تحقيق قفزة ، لتصبح دولة متقدمة تنتج طائرة حربية حديثة في حفل طرح طائرة تدريبية محلية من طراز كى تى-1 فى نوفمبر عام 2000.

يشار إلى أن الطائرة الأسرع من الصوت تتجاوز سرعة واحد ماخ، أي 1,224 كيلومتر في الساعة.

