شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع طفيف فى سعر البيتكوين بنسبة 0.80 % فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين التداول اليوم الثلاثاء عند نقطة سعر 21،125 دولارًا، مع ربح طفيف بنسبة 0.80 %، حيث حافظت العملة المشفرة الأقدم والأكثر استخدامًا على مسارها في البورصات الدولية مثل Binance وCoinMarketCap أيضًا، في آخر 24 ساعة.

وارتفعت أسعار البيتكوين بمقدار 50 دولارًا، وشهدت الرسوم البيانية الإجمالية لأسعار العملات المشفرة مكاسب وخسائر لأصول رقمية متعددة، حيث استمرت التقلبات في السيطرة على القطاع.

وعلى عكس عملة البيتكوين، شهدت إيثر انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.08% في القيمة للتداول عند 1562 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

على الرغم من أن العديد من العملات الرقمية سجلت مكاسب صغيرة، فقد انخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات الرقمية بنسبة 0.25 % خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap، يبلغ التقييم الحالي لقطاع التشفير 990 مليار دولار.