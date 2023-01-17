شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" يحصل على ميزة مجانية انتظرها الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مواقع مهتمة بشئون الإنترنت والتقنية أن "يوتيوب" سيحصل على ميزة مجانية مفيدة للكثيرين، حسبما نقلت RT.

وتبعا لصحيفة وول ستريت جورنال فإن "منصة يوتيوب بدأت باختبار ميزة مجانية جديدة لعرض القنوات التلفزيونية، ويجري حاليا اختبار هذه الميزة عند بعض المستخدمين في الولايات المتحدة".

وذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة "يوتيوب" أجرت اتفاقيات مع العديد من القنوات التلفزيونية، ونتيجة هذه الاتفاقيات ستعرض تلك القنوات على موقع"يوتيوب" مجانا للمستخدمين، لكن الموقع سيحصل على 45% من عائدات الإعلانات التي ستبث على تلك القنوات.

وأشار متحدث باسم "يوتيوب" لصحيفة وول ستريت جورنال إلى "أن الميزة الجديدة في حال نجاح اختبارها ستطرح بشكل واسع للمستخدمين العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن "يوتيوب" يوفر لمستخدميه حاليا خدمة YouTube TV المدفوعة، والتي تمنح المستخدمين إمكانية مشاهدة القنوات التلفزيونية الشهيرة عبر البث المباشر، ويستفيد من هذه الخدمة حاليا نحو 5 ملايين شخص.