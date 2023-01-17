شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية تمكين eSIM على ساعة أبل الذكية بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح ميزة eSIM (بطاقة SIM المضمنة) في ساعة أبل للمستخدمين تنشيط "خطة خلوية" على الساعة دون الحاجة إلى بطاقة SIM فعلية، حيث تتوفر هذه الميزة في ساعة أبل Series 3 والطرازات الأحدث التي تعمل بنظام watchOS 7 أو إصدار أحدث.

ويتيح لك تمكين eSIM على ساعة ساعة أبل الخاصة بك البقاء على اتصال حتى عندما لا يكون هاتفك الأيفون في مكان قريب، وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يريدون ترك هواتفهم في المنزل أثناء ذهابهم للركض أو التمرين.

وباستخدام eSIM ، يمكنك إجراء المكالمات واستلامها وإرسال الرسائل واستلامها مباشرةً على ساعة أبل دون الحاجة إلى بطاقة SIM فعلية.

خطوات تنشيط eSIM على ساعة أبل

1.على جهاز أيفون الخاص بك ، افتح تطبيق Watch ، وانقر على علامة التبويب "بيانات الجوال". إذا كنت لا ترى علامة التبويب "بيانات الجوال" ، فإن ساعة أبل لا تدعم eSIM.

2. تأكد من أن ساعة أبل تعمل بأحدث إصدار من watchOS. يمكنك التحقق من ذلك بالانتقال إلى الإعدادات "العامة" على ساعة أبل والنقر على "تحديث البرنامج"، في حالة توفر تحديث ، اتبع الإرشادات لتثبيته.

3. في علامة التبويب "بيانات الجوال" ، انقر على "إضافة خطة". سيتم عرض قائمة بشركات الاتصالات التي تدعم eSIM على ساعة أبل، حدد شركة الاتصالات التي تريد استخدامها لخطة eSIM الخاصة بك.

- اتبع التعليمات التي قدمها الناقل لتفعيل الخطة. يتضمن ذلك مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو إدخال رمز التأكيد أو التسجيل للحصول على خطة من خلال موقع الويب أو التطبيق الخاص بشركة الاتصالات.

- بمجرد تنشيط الخطة ، سترى اسم شركة الاتصالات وتفاصيل الخطة في علامة التبويب "Cellular" في تطبيق Watch.

- لاستخدام eSIM ، تأكد من اتصال ساعة أبل بشبكة خلوية، ويمكنك التحقق من ذلك عن طريق التمرير سريعًا لأعلى على وجه الساعة للوصول إلى مركز التحكم ، ثم النقر على أيقونة "الهاتف الخلوي".

- يجب أن يحتوي الرمز الخلوي على نقطة خضراء للإشارة إلى أنه متصل بشبكة خلوية.

-بمجرد توصيل ساعة أبل بشبكة خلوية ، يمكنك إجراء واستقبال المكالمات وإرسال واستقبال الرسائل مباشرة على ساعة أبل ، حتى عندما لا تكون متصلة بجهاز أيفون الخاص بك.