شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. 5 طرق لإصلاح مشكلة توقف خدمة الإنترنت على الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تجد نفسك في كثير من الأحيان تكافح مع مشكلات بيانات عبر الهاتف المحمول، قد يكون لدينا شيء يمكنك استخدامه في المرة القادمة التي تجد فيها نفسك في موقف صعب.

ونظرا لأنه لا توجد خدعة سحرية لتشغيل بيانات هاتفك المحمول بشكل مؤكد، فإليك بعض النصائح التي يمكنك تجربتها:

1. قم بتشغيل وضع الطائرة أو أعد تشغيل هاتفك، حيث كان يلجأ البعض فى السابق إلى إخراج بطاريات الهاتف وإعادة تشغيلها مرة أخرى في حالة حدوث أي مشكلة في الشبكة، وقد أدت هذه الحيلة آنذاك لإصلاح اتصال الهاتف المحمول وانقطاع الهاتف وغير ذلك.

بينما لم يعد من الممكن إخراج بطارية الهاتف، ما يمكنك فعله هو تشغيل وضع الطائرة لبضع دقائق ثم إيقاف تشغيله مرة أخرى.

في معظم الحالات يعمل تبديل وضع الطائرة كخدعة سريعة لإصلاح شبكات بيانات الجوال.

ومع ذلك إذا لم تنجح خدعة وضع الطائرة بالنسبة لك، فحاول إيقاف تشغيل هاتفك وإعادة تشغيله بعد بضع دقائق.

2. أعد إدخال بطاقة SIM الخاصة بك

إذا كنت تستخدم بطاقة SIM فعلية، فقد تكون إزالتها من جهازك وإدخالها مرة أخرى هو أفضل ما يعمل ويحل مشكلتك على الفور.

3. تمكين التبديل بين الشبكات

إذا كنت تستخدم بطاقتي SIM، فمن الأفضل تمكين الخيار على هاتفك للاختيار من بين أفضل شبكة متاحة، وإليك كيفية القيام بذلك:

لمستخدمي iPhone

انتقل إلى الإعدادات ثم بيانات المحمول.

انقر فوق بيانات المحمول.

اضغط على خيار "السماح بتبديل بيانات المحمول"

لمستخدمي أندرويد

انتقل إلى الإعدادات واختر شبكة الهاتف المحمول.

انقر فوق إدارة SIM.

قم بتمكين خيار تبديل اتصال البيانات أثناء المكالمات.

4. تحقق من حد شبكة الهاتف المحمول الخاص بك

في بعض الأحيان، عندما تستهلك الكثير من بيانات هاتفك المحمول، يتم استنفاد الحد اليومي ويؤدي ذلك إلى عدم عمل بيانات الهاتف المحمول.

يرسل جميع مزودي الخدمة تقريبًا تنبيهًا نصيًا عندما يقترب حد بيانات المحمول لهذا اليوم أو ينتهي.

ترقب هذه الرسائل واختر الخطة التي تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

5. تأكد من تحديث هاتفك

يميل الناس إلى تخطي تحديثات البرامج، معتبرين أنها غير ضرورية.

على الرغم من عدم وجود شيء كبير في المتجر في كل تحديث للبرامج، إلا أن جميع التحديثات ضرورية.

إذا كانت بيانات المحمول بهاتفك لا تعمل ولم تقم بتحديث هاتفك لفترة طويلة، فهناك فرصة جيدة لأن تفوتك تحديثًا مهمًا يعزز الاتصال.

قم بتحديث هاتفك من قائمة الإعدادات وأتمنى الأفضل.

إذا لم تنجح أي من هذه الحيل، فمن الأفضل دائمًا الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك وإخبارهم بالمشكلات التي تواجهها.

في حالة وجود خطأ ما في حسابك أو بطاقة SIM التي تستخدمها، فسيساعدك في حل المشكلة.